Puestos de votación en el exterior: así puede consultar cuál es su lugar para las elecciones presidenciales 2026

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, miles de colombianos dentro y fuera del país comenzaron a consultar el lugar donde deberán ejercer su derecho al voto.

Elecciones Colombia 2026: requisitos para quienes votan por primera vez fuera del país

Elecciones legistativas 2026 en Popayán. Foto: Elecciones legistativas 2026 en Popayán

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una herramienta digital que permite verificar, de manera rápida y georreferenciada, cuál será el puesto de votación asignado para los comicios de 2026.

La plataforma, que también funciona para los colombianos residentes en el exterior, fue presentada como una de las apuestas tecnológicas de la entidad para fortalecer la transparencia electoral y facilitar el acceso a la información de cara a una de las jornadas más importantes del calendario político nacional.

Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, asegura una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Cuarenta millones de colombianos podrán acudir a 13.746 puestos de votación y 253 consulados para elegir al nuevo Congreso de la República. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Según cifras oficiales, más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar tanto en Colombia como en otros países.

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la Registraduría y dirigirse a la sección ‘Electoral’. Allí deberán seleccionar la opción ‘Elecciones 2026′ y luego ‘Presidente y vicepresidente de la República’.

Registraduría adelantó simulacro nacional de preconteo para las elecciones presidenciales

El sistema despliega un mapa interactivo en el que se puede revisar el departamento, municipio y puesto de votación asignado. En el caso de quienes sufragarán en el exterior, la búsqueda se hace a través del país y el consulado correspondiente.

Además de mostrar la dirección exacta, la herramienta permite visualizar la ubicación geográfica del puesto en un mapa digital, lo que facilita la planeación del desplazamiento el día de la jornada electoral.

La Registraduría también dejó habilitados enlaces de consulta directa en los que basta con ingresar el número de cédula para conocer la mesa y zona asignadas.

El censo electoral para estas presidenciales contempla 13.742 puestos de votación en Colombia y 253 en el exterior, distribuidos en 67 países.

Solo fuera del territorio nacional están habilitados más de 1,4 millones de colombianos para participar en los comicios. Las votaciones en consulados iniciarán desde el 25 de mayo y se extenderán hasta el 31 del mismo mes.

La autoridad electoral recordó que el plazo para realizar cambios de puesto de votación o inscripción de cédulas venció el pasado 31 de marzo, por lo que los ciudadanos deberán sufragar en el lugar donde quedó registrada su información electoral.