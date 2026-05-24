Elecciones Colombia 2026: requisitos para quienes votan por primera vez fuera del país

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026, miles de colombianos que viven fuera del país han comenzado a revisar cómo podrán participar en la jornada electoral. Para quienes votarán por primera vez desde el exterior, el proceso tiene varias particularidades que van desde la inscripción previa de la cédula hasta los horarios especiales habilitados en consulados y embajadas.

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Según ha explicado la Cancillería y la Registraduría, los ciudadanos colombianos residentes en otros países sí pueden sufragar en las presidenciales, siempre que hayan realizado con anticipación el cambio o inscripción de su puesto de votación en el exterior.

La inscripción de la cédula es el requisito clave

El principal requisito para votar fuera de Colombia es tener la cédula inscrita en el consulado o punto autorizado donde el ciudadano pretende ejercer su derecho al voto. Este trámite debía hacerse dentro de los plazos fijados por la Registraduría y la Cancillería, correspondientes a los dos meses previos a la jornada electoral, y se podía realizar de forma continua.

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Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en el extranjero Foto: Jorge Orozco

De hecho, una de las principales dudas entre colombianos que viajarán temporalmente o que se mudaron recientemente al exterior tiene que ver con si pueden votar fuera del país sin haber cambiado previamente su puesto de votación. La respuesta es no. Si la cédula continúa inscrita en Colombia, la persona deberá votar únicamente en ese lugar.

Además, las autoridades recordaron que para sufragar es indispensable presentar la cédula colombiana física, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital válida. No se aceptan fotocopias, denuncios por pérdida ni pasaportes como reemplazo del documento electoral.

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Todos los kits electorales cuentan con un chip RFID, que permite rastrearlos en cualquier parte del mundo. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Cómo funcionará la votación en el exterior

A diferencia de lo que ocurre dentro de Colombia, la jornada electoral en el exterior tendrá una duración de siete días. La Cancillería informó que las votaciones en consulados y secciones consulares se desarrollarán entre el 25 y el 31 de mayo de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Sin embargo, no todos los puntos operarán bajo la misma dinámica. Algunos puestos adscritos, que no funcionan directamente dentro de sedes consulares permanentes, solo estarán habilitados el domingo 31 de mayo.

Cancillería de Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Las cifras oficiales muestran además el peso electoral que tiene la diáspora colombiana. Más de 1,4 millones de ciudadanos residentes fuera del país quedaron habilitados para votar en estos comicios, según datos divulgados por la Registraduría Nacional.

También podrán participar como jurados o testigos

La Cancillería también abrió la posibilidad para que colombianos residentes en el exterior se postulen como jurados de votación. Para ello deben tener entre 18 y 60 años y contar con la cédula física colombiana.

El registro debía hacerse mediante la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque la inscripción no garantiza automáticamente la designación como jurado.

En paralelo, las autoridades recordaron que los testigos electorales tendrán restricciones estrictas durante las jornadas de votación. Entre otras cosas, no podrán portar propaganda política, orientar a los votantes ni interferir con el proceso electoral.

Un proceso que busca facilitar la participación

La ampliación de las jornadas en consulados responde al intento de facilitar la participación de colombianos que viven en otros países y que, en elecciones anteriores, habían reportado dificultades por distancia, horarios laborales o capacidad limitada en algunas sedes diplomáticas.

En redes sociales y foros digitales, varios colombianos en el exterior también han compartido dudas sobre cambios de puesto de votación y la posibilidad de sufragar entre primera y segunda vuelta desde distintos países. La recomendación general de las autoridades es verificar previamente el lugar de inscripción y consultar directamente con cada consulado antes de la jornada electoral.