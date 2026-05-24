Brian Winter, editor en jefe de ‘Americas Quarterly’, asegura una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

“It sure looks like Abelardo vs. Cepeda for a 2nd round in Colombia” (Sin duda parece que Abelardo y Cepeda se disputarán la segunda vuelta en Colombia), fue la frase con la que Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, una de las publicaciones más reputadas en temas políticos y económicos de las Américas, selló lo que podría ser el resultado de la primera vuelta electoral en Colombia.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/ AFP

El reconocido periodista y analista político, quien fue pieza clave en 2012 para la construcción de las memorias del expresidente Álvaro Uribe, tituladas No hay causa perdida, citó un artículo de la revista que dirige, en el que se asegura que el candidato Abelardo de la Espriella se enfrentará en la recta final con el senador Iván Cepeda para quedarse con la silla presidencial en el Palacio de Nariño.

En el análisis presentado por Americas Quarterly se hace un repaso por las distintas posibilidades: un bloque sobre quién es cada uno de los candidatos; otro en el que se esclarece por qué podría ganar; uno intermedio en el que se barajan las posibilidades de por qué podría perder; y uno final que establece los apoyos y redes de cada uno de los contendores.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

Todas las encuestas ahora reconocen la realidad que había planteado AtlasIntel de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

Para la publicación, aseguran, se consultó a más de 12 expertos y analistas políticos independientes colombianos que aportaron diferentes visiones sobre los candidatos en competencia.

No obstante, el análisis solo acogió a quienes superan el 10 por ciento de posibilidades según la última medición de AtlasIntel; es decir, Cepeda, De la Espriella y Valencia.