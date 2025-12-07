Tragedia en TransMilenio: un hombre muere apuñalado en la estación de la calle 34 y el agresor huyó

Un grave episodio de violencia se presentó en la estación temporal de TransMilenio ubicada en la calle 34 con avenida Caracas, en Bogotá. Este hecho dejó como resultado la muerte de una persona.

La tragedia ocurrió alrededor de las 7:20 p. m. del pasado viernes, 5 de diciembre, cuando, según testigos, dos individuos que acababan de bajar de un bus articulado iniciaron una confrontación que rápidamente escaló dentro de las instalaciones.

Las autoridades confirmaron que se trató de un acto de intolerancia que generó gran preocupación entre los usuarios que se encontraban en el sitio. La riña, protagonizada con armas blancas, terminó de forma trágica y encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en el sistema de transporte público de la capital.

El episodio de violencia se presentó en la estación temporal de TransMilenio. | Foto: Getty Images/imageBROKER RF

El altercado terminó con uno de los involucrados tendido en el suelo con heridas de gravedad, mientras el otro hombre aprovechó el caos para escapar de la estación. Además, testigos relataron a un medio local que la pelea ocurrió en cuestión de segundos, justo después de que ambos descendieran del bus articulado, dejando sin posibilidad de reacción a quienes presenciaron la escena.

Las autoridades señalaron que la víctima presentaba múltiples lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante, por lo que recibió atención preliminar mientras se esperaba la llegada del personal especializado.

De acuerdo con las primeras versiones manejadas por las autoridades, es posible que ambos involucrados fueran habitantes de calle, aunque la investigación sigue en curso para aclarar lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Al mismo tiempo, la Policía Metropolitana de Bogotá aisló el área para permitir el trabajo de los peritos y activó un plan candado con el fin de rastrear al agresor, quien logró perderse entre la multitud.

El mayor Andrés Melenje señaló que, “al llegar los uniformados, se entrevistan con varias personas que se encontraban dentro de la estación de TransMilenio, quienes le manifestaron que minutos antes se presentó un hecho de intolerancia entre dos personas, quienes se agredieron con armas blancas después de descender de un articulado”.

Los testigos señalaron a City Tv sentirse inseguros en TransMilenio. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, agregó: “Según los testigos, uno de los individuos cayó al piso gravemente herido, mientras que el agresor huyó”.

El incidente también generó preocupación entre varios usuarios, quienes expresaron sentirse vulnerables al utilizar el sistema de transporte masivo, especialmente durante la noche.