Suscribirse

Nación

Tragedia en TransMilenio: un hombre muere apuñalado en la estación de la calle 34 y el agresor huyó

Las autoridades confirmaron que se trató de un acto de intolerancia que generó gran preocupación entre los usuarios que se encontraban en el lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 4:16 p. m.
Foto de referencia de usuarios de Transmilenio, en Bogotá
Foto de referencia de usuarios de Transmilenio | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un grave episodio de violencia se presentó en la estación temporal de TransMilenio ubicada en la calle 34 con avenida Caracas, en Bogotá. Este hecho dejó como resultado la muerte de una persona.

La tragedia ocurrió alrededor de las 7:20 p. m. del pasado viernes, 5 de diciembre, cuando, según testigos, dos individuos que acababan de bajar de un bus articulado iniciaron una confrontación que rápidamente escaló dentro de las instalaciones.

Las autoridades confirmaron que se trató de un acto de intolerancia que generó gran preocupación entre los usuarios que se encontraban en el sitio. La riña, protagonizada con armas blancas, terminó de forma trágica y encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en el sistema de transporte público de la capital.

El menor de edad falleció en un hospital de Piedecuesta.
El episodio de violencia se presentó en la estación temporal de TransMilenio. | Foto: Getty Images/imageBROKER RF

El altercado terminó con uno de los involucrados tendido en el suelo con heridas de gravedad, mientras el otro hombre aprovechó el caos para escapar de la estación. Además, testigos relataron a un medio local que la pelea ocurrió en cuestión de segundos, justo después de que ambos descendieran del bus articulado, dejando sin posibilidad de reacción a quienes presenciaron la escena.

Las autoridades señalaron que la víctima presentaba múltiples lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante, por lo que recibió atención preliminar mientras se esperaba la llegada del personal especializado.

Contexto: Día de las Velitas inició con temblores en Colombia: uno tuvo su epicentro en un municipio de Cundinamarca

De acuerdo con las primeras versiones manejadas por las autoridades, es posible que ambos involucrados fueran habitantes de calle, aunque la investigación sigue en curso para aclarar lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Al mismo tiempo, la Policía Metropolitana de Bogotá aisló el área para permitir el trabajo de los peritos y activó un plan candado con el fin de rastrear al agresor, quien logró perderse entre la multitud.

El mayor Andrés Melenje señaló que, “al llegar los uniformados, se entrevistan con varias personas que se encontraban dentro de la estación de TransMilenio, quienes le manifestaron que minutos antes se presentó un hecho de intolerancia entre dos personas, quienes se agredieron con armas blancas después de descender de un articulado”.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Los testigos señalaron a City Tv sentirse inseguros en TransMilenio. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, agregó: “Según los testigos, uno de los individuos cayó al piso gravemente herido, mientras que el agresor huyó”.

El incidente también generó preocupación entre varios usuarios, quienes expresaron sentirse vulnerables al utilizar el sistema de transporte masivo, especialmente durante la noche.

Por su parte, la empresa TransMilenio lamentó lo ocurrido y rechazó el acto de intolerancia. Además, señaló que pondrá “toda la información necesaria para apoyar la investigación adelantada por las autoridades competentes”, y aseguró que el hecho “no generó afectaciones operativas en el sistema”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven”: Trump avanza con sus planes de entrar por tierra a Venezuela

2. MinDefensa anuncia una millonaria recompensa por los responsables del atentado en Balboa, Cauca

3. Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

4. Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

5. Cómo se jugará la fecha definitiva del cuadrangular A para conocer el rival del Tolima en la final de la Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

riñasTransMileniomuerteIntolerancia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.