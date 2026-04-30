Vuelven a atacar los fleteros en Bogotá: video dejó al descubierto el ‘modus operandi’

Un nuevo caso de fleteo en Bogotá quedó registrado en cámaras de seguridad y expone, con claridad, la forma en que operan estas estructuras delincuenciales.

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Una identificación previa de la víctima, seguimiento y ejecución en cuestión de segundos es el modus operandi.

La inseguridad en la capital colombiana está disparada. Foto: Getty Images / seksan Mongkhonkhamsao

El último hecho de inseguridad ocurrió cuando un ciudadano fue abordado mientras esperaba transporte público, sin posibilidad de reacción.

En el video se observa que los responsables no actuaron de manera improvisada. Por el contrario, todo apunta a que ya tenían identificada a la víctima y el objeto de interés que era una maleta que llevaba consigo.

Ese detalle refuerza la hipótesis de un rastreo previo, una práctica recurrente en este tipo de delitos, especialmente tras movimientos financieros o retiros de dinero.

La secuencia muestra cómo al menos dos personas participan en el asalto. Mientras uno de ellos intercepta directamente al ciudadano y lo despoja de sus pertenencias, otro permanece atento al entorno, vigilando posibles riesgos y facilitando la huida. La acción es rápida, precisa y coordinada, lo que evidencia un patrón organizado más que un hecho aislado.

Fleteo en Bogotá. Foto: API.

De acuerdo con advertencias reiteradas de la Policía Metropolitana, el fleteo suele ejecutarse tras un seguimiento que puede iniciar en entidades bancarias, comercios o incluso en la vía pública. Los delincuentes analizan rutinas, detectan momentos de descuido y atacan en lugares donde la víctima se encuentra sola o con movilidad limitada, como paraderos o zonas de espera.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre la persistencia de este delito en la capital. Aunque se han implementado estrategias de prevención y captura, las bandas continúan adaptando sus métodos, aprovechando la dinámica urbana y la exposición de los ciudadanos en espacios abiertos.

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Los asaltantes le hurtaron a una comerciante 400 millones de pesos, luego que la víctima retirara esta cantidad de dinero de una sede Bancolombia de un exclusivo centro comercial. Foto: Suministrada

Las autoridades reiteran el llamado a tomar medidas de autoprotección, como evitar rutinas predecibles después de realizar transacciones, solicitar acompañamiento policial cuando se transporten sumas de dinero y mantener atención constante al entorno.

El material en video ahora hace parte de las investigaciones para identificar a los responsables.