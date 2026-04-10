En video: a disparos, así fue el rápido fleteo que ocurrió en Usaquén

El pasado jueves 9 de abril, sobre la 1:25 de la tarde, se presentó otro hecho violento en Bogotá, esta vez en Usaquén, específicamente en la carrera 21 con calle 147.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo, en cuestión de segundos y en medio de disparos, se lleva a cabo un fleteo, mientras varios ciudadanos huyen del lugar por el miedo.

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“Un ciudadano que se movilizaba por la carrera 21 con calle 147 fue abordado por varias personas en motocicleta con el fin de hurtarle sus pertenencias. En este hecho, lamentablemente, el ciudadano resultó lesionado, al parecer con arma traumática”, informó la Policía en diálogo con El Tiempo.

El afectado fue llevado a un hospital para ser atendido y las autoridades competentes adelantan las investigaciones.

Pese a los múltiples casos de inseguridad en la capital, de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), ha habido una reducción en el hurto.

“Se registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos. Para enfrentar esta modalidad se han realizado ‘megatomas’ en todas las localidades de la ciudad, con controles y operativos interinstitucionales orientados a la prevención y disuasión del delito”, aseguró la entidad.

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Sin embargo, esta misma semana se presentó otro hecho de violencia, en la calle 109 con 15, donde una persona entró a un restaurante y rápidamente huyó con las pertenencias de uno de los comensales, esto con la complicidad de un motociclista, quien lo esperaba afuera.

Robos de bicicletas también aumentan

Por otra parte, más al norte de la ciudad, sobre todo en la autopista, entre la calle 153 y el portal de la calle 170, los ladrones madrugan a atracar a transeúntes que van a pie o en bicicleta.

En diálogo con ‘El Ojo de la Noche’, uno de los líderes del gremio de taxistas aseguró que han incrementado las denuncias por los múltiples ataques de bandas organizadas que aprovechan la madrugada, puesto que no hay controles de seguridad o policía a esa hora.

Además, el capitalino relató que el 1 de marzo del presente año y en compañía de varias personas fueron víctimas de un atraco: “Íbamos tres personas y a las 5:30 de la mañana nos salieron tres muchachos con puñal, nos botaron al pasto y nos robaron las bicicletas”.

Así mismo, este jueves fue difundido un video en redes sociales por el que están aplaudiendo a un motociclista que escoltó a un ciclista y frustró el robo de la cicla de su compañero de equipo. Este suceso también fue en horas de la madrugada.