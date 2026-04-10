La capital se prepara para el primer fin de semana de pascua con una agenda cultural para todos los presupuestos y gustos, con eventos que abarcan formación artística, espectáculos y experiencias comunitarias.

Esta es la programación de los festivales “al parque” en Bogotá; una oferta musical única en el país

La programación responde a una estrategia institucional que busca activar espacios culturales en varias localidades. El distrito está apoyando iniciativas como “Más Cultura Local”, que tienen actividades en sectores como La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, con acceso abierto para la ciudadanía.

Además, se estarán llevando a cabo conciertos y el tan esperado clásico capitalino entre Millonarios y Santa fe. Esta es la agenda completa para el 11 y 12 de abril:

No Te Va Gustar inició siendo un trío eléctrico, guitarra y voz, bajo y batería. Foto: @saint_ish @ismael_campo

Concierto de No Te Va Gustar

La banda uruguaya se presenta este sábado en el Movistar Arena, como parte de su gira internacional “NO TE VA GUSTAR TOUR 2026”. El concierto iniciará a las 8:30 p.m. y la apertura de puertas será desde las 6:00 p.m.

El concierto ofrecerá un recorrido por sus éxitos y las canciones más destacadas de su último álbum, “Florece en el caos”. Es un evento con edad mínima de ingreso (14 años) y con boletería disponible en Tuboleta.

Cuerpos Desahuciados por el Olvido

En el ámbito escénico, el Teatro Casa Tea tendrá función el sábado 11 de abril a las 7:00 p. m. La obra está vinculada a procesos de memoria y se acompaña de espacios de reflexión sobre arte y diversidad.

En FILBo 2026, la literatura infantil y juvenil aborda preguntas sin única respuesta e hilos invisibles

Festival Intercultural Estilos de Fuego

El Parque La Concordia recibirá este domingo a los amantes del hip hop, vogue y rap, con el objetivo de visibilizar diversidad cultural y talento artístico en la ciudad. Adicionalmente, habrá competencias de baile, donde hay 1.800.000 pesos en premios.

Clases gratis de Capoeira

Para el público infantil y juvenil, la agenda incluye actividades formativas y recreativas. Precisamente, el sábado a las 10:00 a. m., se realizará una clase gratuita de capoeira en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. La actividad introduce movimientos básicos, musicalidad e historia del arte marcial nacido en Brasil.

Clásico Millonarios vs Santa fe

El estadio El Campín se vestirá de azul y blanco para el partido entre embajadores y cardenales. Este partido es fundamental para la tabla de posiciones de la Liga Betplay, ya que ambos equipos están fuera de los 8, pero el ganador se acercará a la clasificación.

El silbatazo inicial será a las 2:00 p. m. Lastimosamente, el ingreso de hinchada visitante estará prohibido en esta jornada de fútbol.

Millonarios vs. Santa Fe por Liga BetPlay. Foto: Izq: Colprensa - Cristian Bayona / Der: Lina Gasca

La “ñapa”: homenaje a Los Beatles y a Queen

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presentará el concierto “The Beatles sinfónico” el domingo 12 de abril a las 5:00 p. m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El evento será una fusión entre el rock de Los Beatles y la música clásica, en un formato emotivo que compaginará lo contemporáneo con lo sinfónico.

Mientras, el espectáculo “Dr. Queen” expondrá lo mejor de la mítica banda anglosajona, interpretada por una ilustre agrupación argentina, en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. La presentación será el sábado a las 8:00 p.m., con apertura de puertas desde las 5:00 p.m.

Prográmese y pase un gran fin de semana en Bogotá con todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.