Diversos sectores políticos y organizaciones sociales afines al gobierno Petro y a la candidatura del senador Iván Cepeda comenzaron a promover movilizaciones en distintas regiones del país en medio del intenso debate que se ha generado tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente predice la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia con “13,7 millones de votos”

Conteo de votos, elecciones presidenciales Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las convocatorias surgen en un escenario marcado por las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral y por el cruce de señalamientos entre dirigentes políticos sobre la transparencia de los comicios. Incluso, cuando la Registraduría y el mismo Cepeda ya declararon que no hubo irregularidades.

Así las cosas, en Bogotá, la movilización protagonizada por estudiantes de la Universidad Nacional generó afectaciones en la movilidad durante la tarde de este miércoles, luego de que cientos de jóvenes salieran a las calles para expresar su inconformidad con los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial realizada el pasado 31 de mayo.

Congresista del Pacto Histórico que investiga a Petro por las irregularidades en su campaña y pidió absolverlo se quedó solo: SEMANA revela su historia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

La jornada comenzó hacia las 3:30 p.m. en inmediaciones de la sede principal de la Universidad Nacional, ubicada sobre la avenida El Dorado. De acuerdo con los reportes conocidos, cerca de 500 estudiantes participaron en la manifestación, que tuvo como principal objetivo cuestionar los resultados que dieron paso a la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los manifestantes sostienen que durante el proceso electoral se habrían presentado irregularidades que, según su interpretación, afectaron el resultado final de las votaciones en distintas regiones del país. Por esta razón, decidieron convocar una movilización hacia el centro de la capital para exigir una revisión de lo ocurrido durante la jornada electoral.

Desde EE. UU. le dan una mala noticia a Gustavo Petro a pocos meses de salir de la Casa de Nariño: “No lo van a quitar”

Se concluyó el escrutinio de las votaciones de la primera vuelta presidencial. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

El recorrido inició en la intersección de la calle 26 con carrera 30, punto donde se registraron bloqueos intermitentes sobre la calzada que comunica el occidente con el oriente de la ciudad. La presencia de los manifestantes provocó congestión vehicular en uno de los corredores más importantes de Bogotá y generó retrasos en la operación de TransMilenio.

Posteriormente, la marcha avanzó por la avenida El Dorado en dirección al centro de la ciudad. Desde allí, los participantes se conectaron con el corredor de la avenida Caracas para continuar su desplazamiento hacia varios sectores del centro histórico.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias. Urnas urna Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La última parte de la movilización se desarrolló sobre la carrera Décima, vía por la que los estudiantes avanzaron en sentido norte-sur hasta llegar a la Plaza de Bolívar. El emblemático escenario capitalino fue escogido como punto final de la jornada y lugar de concentración para exponer sus reclamos frente a los resultados electorales.

Aunque la protesta se desarrolló sin mayores alteraciones de orden público, las autoridades mantuvieron seguimiento permanente al recorrido debido al impacto que tuvo sobre la movilidad en varios corredores estratégicos de la ciudad.