Gustavo Petro agita la segunda vuelta presidencial compartiendo videos de manifestaciones en Chile: “Así sale la juventud”

Varios sectores del país están en alerta luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, no reconociera los resultados de la primera vuelta presidencial, en los que obtuvo el primer puesto el candidato Abelardo de la Espriella, y el segundo lugar Iván Cepeda.

Preocupación que ahora se trasladó por una serie de videos y mensajes que ha publicado el mandatario colombiano, sobre unas manifestaciones en Chile. El jefe de Estado durante esta semana y luego de los resultados de la jornada del 31 de mayo ha redactado varios trinos.

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En uno de ellos expresó: “Ojalá en Colombia no vuelva a pasar esto que pasó con Duque y ahora vuelve a Chile. Ojalá, Dios y las energías de la vida impidan que mi país caiga de nuevo bajo los espectros de la muerte que lo llenaron de sangre. Ojalá la vida y la bandera nacional libre y soberana nos guíen ahora y en los años por venir”.

Y en otro mensaje afirmó Petro: “Así sale la juventud y el pueblo de Chile para defender la educación pública. Ya amenazan en Colombia al ministro de Educación y la educación pública del país. Dijo Kazt, el hoy presidente de Chile, que disminuiría el Estado y resulta que el Estado es la única garantía de los derechos del pueblo”.

“Otra vez en Chile. Algunos les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir sin pensar que pueden ser sus hijos”, recalcó el mandatario colombiano en otra publicación.

Esos inquietantes mensajes de Petro llamaron la atención de varios sectores políticos en el país. Fue el caso del senador electo del Centro Democrático Andrés Forero, quien manifestó en su cuenta personal de X: “Petro parece desconocer que en 2025 Colombia tuvo el mayor número de homicidios y secuestros de los últimos 10 años”.

No obstante, el miércoles de esta semana, diversos sectores políticos y organizaciones sociales afines al gobierno Petro y a la candidatura del senador Iván Cepeda comenzaron a promover movilizaciones en distintas regiones del país en medio del intenso debate que se ha generado tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

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Esas concentraciones se han dado a raíz de en un escenario marcado por las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral que ha impulsado Petro y por el cruce de señalamientos entre dirigentes políticos sobre la transparencia de los comicios. Incluso, cuando la Registraduría y el mismo Cepeda ya declararon que no hubo irregularidades.