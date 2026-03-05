Deportes

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

La Comisión Arbitral puso mano dura tras las quejas formales presentadas por Millonarios e Independiente Santa Fe.

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 2:34 p. m.
Luis Matorel está en la lista de suspendidos por la Comisión Arbitral.
Luis Matorel está en la lista de suspendidos por la Comisión Arbitral. Foto: Catalina Olaya

Después de tantas polémicas arbitrales, la Comisión Arbitral puso mano dura y castigó a tres árbitros de renombre señalados con queja formal por parte de los clubes de la Liga BetPlay.

Hace unas horas se conoció que Diego Ulloa, árbitro que anuló el gol de Santa Fe contra Nacional, está suspendido y no pitará en las próximas fechas del campeonato.

Pero no es el único que recibió un llamado de atención en el arranque de la temporada. La lista cuenta con asistentes y miembros del VAR, así como otros dos jueces de amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

Estos son los tres árbitros que están castigados por la Comisión Arbitral:

  • Luis Matorel completa cuatro fechas suspendido.
  • Carlos Ortega acumula su segunda fecha sin pitar.
  • Diego Ulloa lleva una fecha y pagará entre 6-8 jornadas.

La información revelada por el analista José Borda confirma que en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) escucharon las denuncias de los clubes, específicamente las hechas por Millonarios e Independiente Santa Fe.

La queja de Santa Fe contra Diego Ulloa

La suspensión de Diego Ulloa, por ejemplo, está relacionada con la carta irónica que envió el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, pidiendo que toda la terna arbitral sea recomendada a la FIFA para pitar la final del Mundial 2026.

“Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos”, dice uno de los fragmentos.

Esta es la ubicación que tendrá el nuevo megaestadio de Bogotá: Millonarios y Santa Fe toman nota

A Diego Ulloa le terminaron condenando las declaraciones del defensor César Haydar, quien aseguró haber sido “más vivo” para tirarse tras el contacto de Hugo Rodallega.

“Ahí está, quizás es la interpretación de él (Haydar). Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero eso son cosas que si yo hablo, me meto en un problema”, apuntó el delantero vallecaucano.

Diego Ulloa fue el juez de Santa Fe vs. Nacional por Liga BetPlay
Diego Ulloa fue el juez de Santa Fe vs. Nacional por Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Millonarios también levantó la voz

Aunque la carta de Independiente Santa Fe tuvo más fuerza en los medios por el tono sarcástico en el que se escribió, Millonarios también protestó por la actuación del árbitro Carlos Ortega en su partido ante Internacional de Bogotá.

Los azules reclamaron un penal no sancionado sobre Mackalister Silva. “En primera medida, como se observa en las imágenes del partido, el árbitro estaba en una ubicación adecuada y directa para observar la acción de forma clara en tiempo real en el marco de la dinámica de juego correspondiente”, apuntó Millonarios.

“De manera muy respetuosa, consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, puedan ser chequeadas por el VAR, no solo viola flagrantemente el Protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridad del partido”, añadió la carta.

