Esta es la ubicación que tendrá el nuevo megaestadio de Bogotá: Millonarios y Santa Fe toman nota

Épocas de transformación y obras clave en Bogotá para fortalecer el espectáculo del fútbol colombiano. Tal como lo indica su condición de capital de Colombia, la ciudad debe mantenerse a la vanguardia e incorporar nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que es epicentro de grandes eventos musicales y deportivos.

El megaestadio, anunciado meses atrás, con mucho revuelo en las redes sociales, comienza a ser una realidad. Las obras ya están en marcha. En una reciente intervención del alcalde Carlos Fernando Galán, junto al director del IDRD, Daniel García; y e CEO de Sencia, Mauricio Hoyos; se comenzaron los primeros movimientos de tierra para que el nuevo escenario deportivo sea inaugurado a finales del año 2027.

Varios detalles que IDRD, Sencia y la Alcaldía de Bogotá tienen en cuenta para la construcción del nuevo estadio; tendrá capacidad para más de 50 mil espectadores y así se cumplirá con toda la reglamentación de la Conmebol para albergar finales de la Copa Libertadores o Sudamericana.

Así sería el nuevo mega estadio de Bogotá. Foto: CORTESíA SENCIA

La grama será híbrida y de última generación. Además, tendrá prelación dentro de la obra, ya que se dispondrá de grúas y espacios destinados a fortalecer su cuidado. En caso de instalar tarimas, por ejemplo, se priorizarán medidas para evitar que el césped sea maltratado.

Nuevo mega estadio para Santa Fe y Millonarios

Otro aspecto destacado es que contará con un techo retráctil, cuya apertura y cierre tomará aproximadamente 15 minutos. Esta innovación tecnológica asegura que ningún evento musical o deportivo se vea afectado por las condiciones climáticas. Además, se cumplirán los estándares internacionales de seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes.

Por si fuera poco, tendrá 730 cámaras en todo el escenario para controlar a quienes ingresan y posibles incidentes que se presenten. Todo un prospecto cargado de tecnología que colocará a este mega estadio entre los mejores del continente. Su ubicación será muy cerca de El Campín.

Millonarios y Santa Fe toman nota

La obra del nuevo estadio también arrastra una serie de cambios en esa zona de la ciudad. Habrá nueva sede para la Filarmónica, un hotel, zona gastronómica, arena para e-sports, sede del IDRD y servicios médicos.

Render de lo que será el nuevo estadio de Bogotá. Foto: Foto de Sencia suministrada a SEMANA

Se deberá ubicar detrás del Movistar Arena, sobre la NQS, y dirigirse hacia el sector de El Campincito, donde estará ubicado el nuevo estadio. Cabe recordar que, una vez finalicen los trabajos y se entregue la nueva estructura, el actual Campín será demolido.

El nuevo estadio estará ubicado en la esquina de la diagonal 61C, entre la calle 57A y la transversal 27, en la zona de El Campincito y cerca de la Federación Colombiana de Tenis. Este mega estadio se perfila como una de las obras más importantes de Bogotá en los últimos años.