Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

Un nuevo extranjero se une a las filas del equipo dirigido por Alberto Gamero. Ya son dos los jugadores internacionales confirmados para el verdiblanco de cara a 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

29 de diciembre de 2025, 3:29 p. m.
Deportivo Cali logró fichaje de un exBoca Juniors para 2026
Deportivo Cali logró fichaje de un exBoca Juniors para 2026 Foto: Getty Images

Deportivo Cali, en silencio, viene haciendo un mercado de fichajes bastante importante de cara a la disputa de los torneos en 2026. En días pasados ya había confirmado la llegada de un internacional y ahora ha sumado uno más a la plantilla bajo el mando de Alberto Gamero.

Se trata de un exjugador de Boca Juniors, de Argentina, quien ganó en su paso un total de tres títulos, entre Liga (2) y Superliga. Con Talleres también estuvo, alzando con tres trofeos en su país natal.

Su nombre es Emanuel Reynoso, de 30 años, quien vestirá los colores del verdiblanco tras un paso reciente que tuvo en la ‘T’.

Emanuel Reynoso, con Talleres, en su último tiempo y enfrentado a Boca Juniors
Emanuel Reynoso, con Talleres, en su último tiempo y enfrentado a Boca Juniors Foto: Getty Images

Conforme a lo informado por el periodista, Nacho Castellano: “Se va para Colombia… Tras una temporada en Talleres, Emanuel Reynoso jugará en el Deportivo Cali”.

Además de eso, también se dio a conocer la forma en la que se pudo llegar a un acuerdo para que esta figura del exterior arribe a la Liga BetPlay en 2026: “A falta de la firma, ‘Bebelo’ vestirá la camiseta verdiblanca a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, por un año”.

Sobre su paso reciente por el cuadro de Córdoba, resaltaron los aportes que tuvo y cómo llega a sumarse al Deportivo Cali: “En su segundo ciclo en la ‘T’, el ‘Rey’ disputó 26 partidos, convirtió un gol y dio una asistencia”.

Dicha incorporación del conjunto vallecaucano da una clara muestra de que, en el mercado que se está ejecutando, han priorizado la calidad, en lugar de cantidad.

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Contrataciones top de Cali para 2026

El goleador, Juan Ignacio Dinenno, quien ya había tenido un paso por la escuadra caleña, fue uno de los primeros confirmados por los azucareros. El jugador, de 31 años, estuvo en 2019 y dejó gratas impresiones. Ahora vuelve, luego de haber estado en Pumas, de México, Cruzeiro y São Paulo, de Brasil.

Con más de 400 partidos como profesional, así como casi 150 goles, el atacante llega a brindar experiencia al equipo que le dio la “bienvenida a casa” así: “Tu regreso enciende la ilusión de toda la familia Azucarera”.

Juan Ignacio Dinenno ya luce nuevamente los colores del Deportivo Cali.
Juan Ignacio Dinenno ya luce nuevamente los colores del Deportivo Cali. Foto: X de @DeportivoCaliCP

Otro que también ya fue presentado fue Fernando Álvarez. No cuenta con mucha edad, pero ya tiene un amplio bagaje en el balompié internacional y, además, ha sido parte de procesos de la Selección Colombia en categorías inferiores.

“Es un defensor central de 22 años, con experiencia en el fútbol mexicano y la MLS. A nivel internacional, ha integrado selecciones juveniles de México y Colombia, con la que disputó el Mundial Sub-20 de Argentina 2023″, reseñó Cali en la presentación del juvenil.

Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

Otro que aún no ha sido anunciado en las redes oficiales del club verde, pero cuyo arribo es inminente, es Pedro Gallese. El portero peruano, con experiencia en la selección de su país y varios clubes del mundo, sería otra de las contrataciones mediáticas del Cali.

Su último club fue Orlando City, de Estados Unidos, con el que jugó desde 2020 hasta 2025.

