Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Leonardo Castro lo dijo apenas llegó junto a la delegación de Millonarios a Bogotá, luego del partido ante Pasto.

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 1:11 a. m.
Leonardo Castro habló de cuando anunciaron la salida de Hernán Torres de Millonarios.
Leonardo Castro habló de cuando anunciaron la salida de Hernán Torres de Millonarios.

El camerino de Millonarios habló de la reacción que hubo luego de que Hernán Torres dejara de ser el técnico albiazul. Esto como consecuencia de la caída en su visita a Pasto (2-1), por la tercera fecha de la Liga BetPlay, que significó la tercera derrota consecutiva para el equipo en esta temporada.

Este jueves, 29 de enero, horas después de que Millonarios anunciara que Torres ya no era más el técnico, habló Leonardo Castro con la prensa. Lo hizo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando él y la delegación llegaron de Pasto.

Leonardo Castro fue claro: no se habló nada luego de la destitución de Hernán Torres. Sin embargo, él y sus compañeros tienen expectativa sobre si el estratega tolimense hablará pronto con el plantel sobre su salida.

“No se habló nada. Creo que ya esperar mañana, mañana en el entreno (30 de enero) no sé si el profe vaya a dar sus declaraciones al grupo, pero nada, creemos que hicimos lo posible, tratamos de dar lo mejor y desearle al profe mucha suerte”, dijo Castro.

Muchos esperaban, quizás, unas palabras o algún gesto por parte de Hernán Torres en el mismo momento en que se le notificó que dejaba de ser el entrenador de Millonarios. Solo el pasar de las horas dirá si ese acercamiento se podrá dar entre excuerpo técnico y futbolistas embajadores.

Salida de Hernán Torres y el técnico que suena para reemplazarlo en Millonarios

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”: así despidió Millonarios a Torres, deseándole éxitos en el futuro.

Luego, la prensa deportiva en Colombia, más que nada la que es cercana a la actualidad de Millonarios, empezó a develar nombres que suenan como candidatos para reemplazar a Hernán Torres en el banco capitalino.

Según el periodista Guillermo Arango, el argentino Fabián Bustos es una de las principales opciones que maneja Millonarios para que sea su nuevo entrenador. La información empezó a generar revuelo entre los hinchas.

Fabián Bustos (56) es el candidato número para dirigir a Millonarios. Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá. El DT argentino dirigió Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Universitario y Delfín“, contó Arango en su X, donde también le dio crédito a su colega Carlos Alemán.

