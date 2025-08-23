El Tino Asprilla advirtió a Hernán Torres y le dijo lo que tiene hacer para “no terminar como David González”

El apretado momento futbolístico por el que atraviesa Millonarios, que lo tiene en la última casilla de la tabla de posiciones y que provocó protestas de la hinchada capitalina en el duelo que perdió el conjunto azul con el Unión Magdalena, en El Campín, llevaron a las directivas a tomar decisiones radicales.

Horas después de que los hinchas del cuadro embajador lanzaran zapatos a la cancha, se conoció la salida del entrenador David González, quien no tuvo otro camino que dejar el banco azul en medio del huracán de críticas que recibió su gestión.

La vacante fue ocupada por un viejo conocido de la casa: el técnico Hernán Torres, recordado en la capital porque fue el encargado de llevar a la institución a conseguir la estrella número 14.

Hernán Torres regresa a Millonarios después de más de 10 años. | Foto: Getty Images

Torres será el encargado de enderezar el camino de Millonarios y de comenzar a recuperar el terreno luego de disputados seis partidos en los que apenas ha conseguido un punto.

Sobre la llegada de Torres, varios periodistas y comentaristas deportivos han dejado su impresión; de hecho, Faustino Asprilla fue uno de los que tuvo la oportunidad de conversar con el experimentado estratega en uno de los programas de la cadena ESPN.

El Tino le preguntó a Torres si había podido conversar con los dirigentes sobre nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta que en este momento solo se pueden realizar contrataciones de agentes libres.

En su intervención, Asprilla le advirtió que de no contratar futbolistas de calidad iba a correr la misma suerte de González, quien no salió de la mejor manera del cuadro azul.

“Si usted no les hace gastar platica a los dirigentes va a terminar como el técnico anterior (David González), a punta de jugadores libres no se puede, el único equipo que consigue buenos jugadores libres es el Real Madrid”, le dijo el Tino a Torres.

Al respecto, el entrenador señaló que buscarán las mejores opciones en el mercado y que se deberá acomodar a los futbolistas con los que cuenta en este momento la institución.

“La única opción son jugadores libres, miraremos los cupos, en base a eso, toca defenderlos con lo que tenemos, ya en enero se reestructurará la plantilla debido al rendimiento en este semestre”, explicó Torres.

Así mismo, señaló que en este momento la prioridad es acomodar una nómina que le permita a Millonarios sumar unidades y acomodarse en la tabla de posiciones.

“Los dirigentes quieren que Millonarios sea campeón, primero hay que reaccionar y está obligado a ser campeón, pero hay que sumar de a tres puntos primero y luego tener una racha importante”, agregó el técnico tolimense.

Tino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia. | Foto: Luisa González

Duro reto para comenzar

El camino de Hernán Torres será difícil y la primera gran prueba será este sábado contra el Junior de Barranquilla, cuadro que marcha líder de la Liga BetPlay y que visitará El Campín con el objetivo de seguir invicto, lo que podría agravar la crisis del conjunto capitalino.