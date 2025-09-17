Homenaje al Tino Asprilla en Newcastle acabó en pulla para Atlético Nacional: esto dijo el exjugador

El 17 de septiembre de 1997, Faustino Asprilla le anotó un hat trick al Barcelona, jugando con Newcastle, por Champions League. La actuación del cafetero le dio la vuelta al mundo, y hoy, 28 años después, el elenco inglés lo quiere recordar.

Por medio de un post en sus redes sociales, Newcastle anunció un homenaje para Faustino Asprilla con motivo del triplete al Barcelona en el 97′. Será este 18 de septiembre, y el colombiano está en el foco mediático.

“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga. 10 horas. 18.09.25.“, escribió Newcastle en sus redes oficiales.

That evening against Barcelona in '97 🇨🇴✨



A Tino Asprilla hat-trick on a magical night that defined the club, proving that at Newcastle United, the flame never dies.



🎬 10am. 18.09.25. pic.twitter.com/rUBAgClUTT — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

Y lo que parecía un homenaje especial, fue aprovechado por Faustino para lanzar una pulla a Atlético Nacional, equipo donde también brilló como jugador y que, según él, no le ha hecho algo similar a lo de Newcastle.

“Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, dijo Asprilla en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio. Sus palabras, por supuesto, despertaron todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

“Hace 28 años estaba aquí, un día más en la oficina haciéndole tres goles al Barcelona”, añadió el recordado jugador de la Selección Colombia, en los 90’s, con participación en partidos históricos como el 0-5 ante Argentina en Buenos Aires.

Faustino Asprilla con la camiseta de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

Uefa recuerda la actuación de Asprilla

La propia Uefa, en su apartado de Champions League, destaca la crónica del juego entre Newcastle y Barcelona en 1997. Allí quedó imborrable el nombre de Faustino Asprilla, un atacante que nació en Tuluá y conquistó al mundo entero con goles y buenas actuaciones.

“Alentado por St James’s Park, que disfrutó de su primer encuentro en la UEFA Champions League, Asprilla anotó tres goles en los primeros 49 minutos para el Newcastle. El Barcelona, liderado con jugadores de la talla de Rivaldo, Luis Enrique y Luís Figo, estuvo en estado de shock, pero el campeón español reaccionó en los últimos compases para dar emoción al encuentro”, cuentan en Uefa.com.

Faustino Asprilla con Newcastle United ante Barcelona. | Foto: Getty Images