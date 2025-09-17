Suscribirse

Deportes

Homenaje al Tino Asprilla en Newcastle acabó en pulla para Atlético Nacional: esto dijo el exjugador

¿Homenajean a Faustino Asprilla pero no en Europa? Esto dice el propio exjugador.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 3:13 a. m.
Anuncian homenaje a Faustino Asprilla en la previa del Newcastle vs. Barcelona por Champions.
Anuncian homenaje a Faustino Asprilla en la previa del Newcastle vs. Barcelona por Champions. | Foto: Grande: ESPN F90 / Pequeño: Getty Images.

El 17 de septiembre de 1997, Faustino Asprilla le anotó un hat trick al Barcelona, jugando con Newcastle, por Champions League. La actuación del cafetero le dio la vuelta al mundo, y hoy, 28 años después, el elenco inglés lo quiere recordar.

Por medio de un post en sus redes sociales, Newcastle anunció un homenaje para Faustino Asprilla con motivo del triplete al Barcelona en el 97′. Será este 18 de septiembre, y el colombiano está en el foco mediático.

“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga. 10 horas. 18.09.25.“, escribió Newcastle en sus redes oficiales.

Y lo que parecía un homenaje especial, fue aprovechado por Faustino para lanzar una pulla a Atlético Nacional, equipo donde también brilló como jugador y que, según él, no le ha hecho algo similar a lo de Newcastle.

“Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, dijo Asprilla en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio. Sus palabras, por supuesto, despertaron todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

“Hace 28 años estaba aquí, un día más en la oficina haciéndole tres goles al Barcelona”, añadió el recordado jugador de la Selección Colombia, en los 90’s, con participación en partidos históricos como el 0-5 ante Argentina en Buenos Aires.

Faustino Asprilla con la camiseta de Atlético Nacional.
Faustino Asprilla con la camiseta de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.
Contexto: Tino Asprilla se para en la raya para que Lorenzo convoque a estrella del FPC a la Selección Colombia

Uefa recuerda la actuación de Asprilla

La propia Uefa, en su apartado de Champions League, destaca la crónica del juego entre Newcastle y Barcelona en 1997. Allí quedó imborrable el nombre de Faustino Asprilla, un atacante que nació en Tuluá y conquistó al mundo entero con goles y buenas actuaciones.

“Alentado por St James’s Park, que disfrutó de su primer encuentro en la UEFA Champions League, Asprilla anotó tres goles en los primeros 49 minutos para el Newcastle. El Barcelona, liderado con jugadores de la talla de Rivaldo, Luis Enrique y Luís Figo, estuvo en estado de shock, pero el campeón español reaccionó en los últimos compases para dar emoción al encuentro”, cuentan en Uefa.com.

Faustino Asprilla en el Newcastle United
Faustino Asprilla con Newcastle United ante Barcelona. | Foto: Getty Images

Y sentenciaron: “A los cuatro minutos de la segunda parte los locales se pusieron con tres goles de ventaja. De nuevo, Gillespie dejó atrás a Sergi y telegrafió, como en el segundo gol, un soberbio pase para que Asprilla completase su ‘hat-trick’. Los azulgranas se mostraron incapaces de detener a estos dos jugadores, que a punto estuvieron de subir un cuarto tanto al marcador, pero en esta ocasión Hesp detuvo el intento del sudamericano”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reaparece exparticipante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado; se reencontró con uno de los jurados

2. “Tengan la certeza que van a haber elecciones de presidente el 31 de mayo”: Registrador hizo llamado para los comicios de 2026

3. Deisy se despidió del ‘Desafío Siglo XXI’; Rata la besó frente a las cámaras y compartió duro mensaje

4. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al triunfazo de Once Caldas ante Independiente del Valle: “Es el único”

5. Trump anuncia que designará a Antifa como una “organización terrorista” en medio de las tensiones por el asesinato de Charlie Kirk

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Faustino AsprillaTino AsprillaAtlético NacionalNewcastle United

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.