Tino Asprilla se para en la raya para que Lorenzo convoque a estrella del FPC a la Selección Colombia

El exjugador de la Selección Colombia fue sincero sobre lo que piensa de la convocatoria.

27 de agosto de 2025, 12:36 a. m.
Tino Asprilla no ve el trabajo de Néstor Lorenzo en Selección Colombia
Tino Asprilla dice que deberían convocar a este jugador. | Foto: Getty Images

En septiembre, se jugará la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo de la Fifa 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Colombia se tendrá que ver las caras con Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla y con Venezuela en condición de visitante.

El equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tiene el camino sencillo para certificar su clasificación, pero también es posible, en una probabilidad mínima, que Colombia se quede sin Mundial.

La tricolor todavía no hace oficial la lista de convocados, pero sobre este tema, precisamente, en las últimas horas, Faustino Asprilla se paró en la raya para que Lorenzo cite a una de las estrellas del fútbol profesional colombiano.

Dayro Moreno con los colores de Onde Caldas.
Dayro Moreno con los colores de Onde Caldas. | Foto: Getty Images

El Tino dijo, sin rodeos, que convocaría al centro delantero Dayro Moreno, que metió a Once Caldas de Manizales a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Yo a Dayro LO TENDRÍA EN LA SELECCIÓN, hay que llamar al que está en mejor forma”, expresó Asprilla en el programa Equipo F, de ESPN Colombia. Muchos hinchas de la Selección Colombia quisieran ver al jugador de 39 años en la lista de convocados.

Hace varios días, Luis Fernando Díaz Marulanda, en entrevista con ESPN, habló de la misma Selección Colombia. Hizo referencia a la ilusión que tiene de clasificar al siguiente certamen orbital.

“Estoy muy contento porque tenemos la oportunidad ahora de jugar dos partidos con la Selección y hay posibilidad de clasificar al Mundial con solo un punto, estamos a poco de clasificar y sé que lo vamos a conseguir. Somos un grupo humilde y tranquilo, podemos dar de qué hablar siempre tratando de ir paso a paso”, dijo.

Luis Diaz from Colombia stands before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, on June 10, 2025. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz, delantero de Bayern y la Selección Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El jugador del Bayern Múnich de Alemania, como bien se sabe, no ha jugado un Mundial y se enfrentará en pocos días a la posibilidad de poder estar. Habrá que esperar para conocer qué sucede.

“Es increíble. Solo con pensarlo ya te llena de expectativas que nunca viví. Quizás otro compañero lo ha vivido y te explica, y esos tips de cómo es el Mundial y cómo se vive, el ambiente, es muy increíble y estoy muy ilusionado de jugar mi primer Mundial. Sé que lo vamos a conseguir, sé que se va a dar y ojalá ahora en septiembre lo hagamos de buena manera”, sentenció.

