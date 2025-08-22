Dayro Moreno rompe el silencio: mensaje a Néstor Lorenzo por no convocatoria a Selección Colombia

Tiene 39 años, es el máximo goleador en la historia del FPC y viene de ser la figura en la clasificación de Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de Dayro Moreno, ídolo del blanco blanco de Manizales.

Para Dayro, la edad es solo un número, y sus constantes buenas actuaciones hacen que la prensa y los aficionados lo coloquen como un posible candidato a ser llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Dayro Moreno ya se ha vestido con la Tricolor en el pasado, pero desde hace un buen tiempo atrás no es convocado. Ahora que es el goleador de la Copa Sudamericana 2025 vuelve a ser tendencia.

Pero en esta oportunidad, fue el propio jugador quien rompió el silencio y habló de la Selección Colombia. Concedió una entrevista a El Vbar Caracol, donde le preguntaron si lo han llamado desde el combinado nacional, y no dudó en responder.

“No he tenido la posibilidad de dialogar con ninguno de la Federación Colombiana de Fútbol, ni con ninguno del cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión. Por eso trabajo y hago goles, siempre lo he dicho... el día que deje de jugar, ahí dejo de pensar en mi Selección Colombia. Ponerse la camiseta es un orgullo muy grande”, declaró sincero Dayro Moreno.

Y por la misma línea, añadió: “Me levanto cada día pensando en todas las cosas buenas, primero con el equipo, hacer goles y obvio con la Selección. No he perdido la ilusión con la Selección Colombia”.

Dayro Moreno en uno de sus llamados a la Selección Colombia. | Foto: COLPRENSA- RAUL PALACIOS

De hecho, el día que Once Caldas eliminó a Huracán en los octavos de final de Sudamericana, el pasado 19 de agosto, una leyenda de la Selección Colombia cuestionó si esta vez Lorenzo sí iba a llamar a Dayro Moreno.

Se trata de Carlos El Pibe Valderrama, quien por medio de su cuenta de X respondió a un post de ESPN y escribió: “¿Será que ahora sí lo llaman a Selección Colombia? Merecido”.

Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) August 20, 2025

Está por salir la próxima convocatoria de la Selección Colombia, pues el jueves 4 de septiembre recibirá en Barranquilla a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas.

La Tricolor no gana desde octubre de 2024, cuando goleó por 4-0 a Chile en el Metropolitano. De ahí en adelante, entre derrotas y empates, Lorenzo y los suyos no levantan cabeza. ¿La experiencia y los goles de Dayro aportarían al plantel nacional? Esa es una pegunta constante en redes.

¿Néstor Lorenzo contará con Dayro Moreno en su próxima convocatoria de Selección Colombia? | Foto: AFP