Yerry Mina es uno de los jugadores colombianos más sonados a nivel nacional e internacional. Bien sea por lo deportivo o su carisma, el talento nacido en Guachené está presente.

En las últimas horas, este dio una entrevista para Gazzetta dello Sport, de Italia, en la que le contó detalles inéditos de su carrera deportiva.

Hasta ahora no se tenía conocimiento de que dos poderosos de Europa pudieron haber sido su casa, pero que los declinó por distintas razones.

Yerry Mina es uno de los habituales llamados de Colombia. | Foto: AP

En la charla, el central que acostumbra a llamar Néstor Lorenzo a Selección Colombia dijo: “Real Madrid también estaba allí, pero yo quería jugar en el Barcelona”.

Al parecer, los blancos consideraron tener al zaguero, pero este tenía como anhelo arribar al club donde estuvo en 2017.

Aunque los blaugranas lo contrataron, el paso por allí no fue el esperado para el defensor. Su rendimiento se quedó en número muy bajos: solo cinco juegos y un penal marcado.

Después de ello, de acuerdo a lo relatado por Mina, apareció otra chance, esta vez, para ir a un histórico de Premier League como Manchester United.

En esta oportunidad tuvo charla con el entrenador, quien le garantizó ser uno de los fijos del plantel de aquel entonces.

“Quería jugar. Y Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó y me dijo ‘si estás bien, jugarás’”, aseveró.

Para ese momento una lesión lo complicó a Mina, lo que le hizo cambiar por completo los planes; priorizó la recuperación y luego apareció Everton, a donde terminó por irse.

“Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton", dijo sobre la decisión tomada en 2018.

Más de una vez se le vio lesionado a Yerry Mina en Everton. | Foto: PA Images via Getty Images

“Fueron cinco años fantásticos, en los que estuve también con Ancelotti... La Premier League es preciosa”, agregó sin remordimientos de las decisiones tomadas.

Después de cumplir un ciclo en suelo inglés, para 2023 el cafetero tuvo que elegir un nuevo destino y apareció el Calcio.

“Estaba la Fiorentina y el Cagliari, además de los franceses, los árabes y La Liga. Quería ponerme a prueba en la Serie A”, relató.

Allí estuvo en Fiorentina durante tres campañas, pero luego fue obligado a tomar una decisión con la que no tuvo duda alguna de cuál era la respuesta.

“Me lesioné con la Selección y trabajé duro para recuperarme. Pero el entrenador de ese momento me dijo: “Si vas a la Selección, conmigo no jugarás”. No pienso renunciar a la Selección", le respondió.

Fue así como para 2023 terminó por recalar en el Cagliari, en donde permanece desde hace dos años como uno de los titulares del cuadro italiano.

Allí mantiene plena confianza del equipo, quien no le pone restricciones para ser parte de la Selección cuando es requerido por Lorenzo.