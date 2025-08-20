El Pibe Valderrama no se calla: lanzó recado a Néstor Lorenzo tras partidazo de Dayro Moreno

Dayro Moreno lideró a Once Caldas en Buenos Aires y consiguió la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El delantero tolimense marcó doblete contra Huracán, lo que le permitió escalar a la primera posición de la tabla de goleadores en el certamen continental.

El tolimense llegó a 370 goles como profesional y alargó su ventaja en el récord como máximo artillero colombiano de la historia, por encima de Radamel Falcao García.

A sus casi 40 años, el ídolo de Once Caldas continúa vigente y sueña con darle otra corona internacional al equipo de sus amores.

Dayro Moreno se destacó y sigue el sueño internacional. | Foto: AFP

El Pibe lo pide para Selección Colombia

Dayro Moreno no solo fue noticia en Colombia, sino también en Argentina, donde quedaron sorprendidos por su capacidad para marcar goles y liderar a un equipo que llevaba varios años sin aparecer en torneos organizados por la Conmebol.

La espectacular presentación de Once Caldas no pasó inadvertida para los grandes referentes del fútbol colombiano, entre ellos Carlos Valderrama.

El Pibe reaccionó a una publicación de ESPN sobre los goles de Dayro Moreno y le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo faltando pocos días para conocer la convocatoria de la Selección Colombia.

“¿Será que ahora sí lo llaman para la Selección Colombia? Merecido”, escribió Valderrama en su cuenta oficial de X.

Esta no es la primera vez que el legendario capitán de la Tricolor pide la convocatoria de Dayro. En abril de este año, cuando se encontraron en el aeropuerto, le lanzó elogios: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección".

“Qué nota bacana encontrarme con el goleador Dayro Moreno”, agregó en aquella publicación.

Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) August 20, 2025

Lorenzo tendrá la última palabra, pero lo más seguro es que llamará a otros delanteros por encima del goleador de Once Caldas.

El estratega argentino ya ha dicho varias veces que prefiere darles la oportunidad a jugadores que pueden ser parte del proceso a futuro.

Salvo una sorpresa mayúscula, los delanteros para la doble fecha de septiembre deberían estar entre Jhon Jáder Durán, Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Dayro se enfoca en el Once Caldas

Aunque a Dayro Moreno le encantaría volver a vestir los colores de la Selección Colombia, sabe que es difícil y prefiere mantener su mente concentrada en los objetivos trazados con la camiseta del Once Caldas.

“El resultado que nos llevamos es muy importante porque en el torneo local no veníamos bien. Es un resultado importante en lo grupal y en lo personal, contento porque soy el goleador”, señaló tras la victoria contra Huracán en territorio argentino.

Dayro les dedicó el triunfo a quienes han confiado en él. “Muchas gracias a mis hijas, a mi familia, a toda esta hinchada, a los directivos y el cuerpo técnico, a todos porque esta es una familia muy grande en el Once Caldas”, agregó.