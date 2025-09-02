Ilkay Gündogan, reconocido mediocampista, dejará de ser parte del plantel del Manchester City de Inglaterra y se irá a jugar al Galatasaray de Turquía, donde juega el defensa central colombiano Dávinson Sánchez.

El jugador que levantó el trofeo de la Liga de Campeones de Europa en 2023 como capitán de los citizens llegará a Estambul sin que medie ningún pago en concepto de traspaso, precisó el vigente triple ganador de la liga turca y que disputa la Champions.

💊 Yeni transferimiz İlkay Gündoğan, sponsorumuz @AcibademSaglik Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/JSXLNVmnNY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2025

El exinternacional alemán (82 partidos y 19 goles con esa selección) había regresado al Manchester City el año pasado, después de una temporada en el FC Barcelona.

El jugador de 34 años, de orígenes familiares turcos, ganó cinco veces la Premier League con el City de Pep Guardiola, entre 2016 y 2023. Gündogan había eclosionado en la Bundesliga con el Borussia Dortmund (2011-2016) y en el Galatasaray compartirá plantel con Leroy Sané, excompañero suyo en el Manchester City y en la selección alemana.

Otro jugador colombiano que tendrá un nuevo compañero en su equipo es el delantero Juan Camilo Hernández. El brasileño Antony volverá a ser parte de las filas del Betis.

“Siempre dejé muy claro que mi única opción era el Betis. Lloré de felicidad cuando dije a mi familia que volvía a Sevilla porque lo que pasé en Manchester fue muy difícil. Pero eso es parte de la vida, pero sabía que este momento iba a llegar. Ahora estoy en el Betis que es un sueño. Hubo momentos en los que vi el fichaje muy difícil, pero siempre tuve fe”, afirmó el extremo brasileño.

Antony confesó que tuvo “propuestas de otros clubes”, pero reiteró que el Betis era “lo más importante” para él. “Es un club que tengo mucho cariño. Siempre fue mi primera opción y por eso esperé hasta el último día. Es una ciudad que me encanta y tengo muchas ganas de representar a toda la afición en el campo”, agregó.

En cuanto a los objetivos deportivos, el internacional brasileño apuntó que intentará “poner al Betis “donde merece” y que pelearan “por todo, la Liga y La Europa League”. “Tenemos una gran plantilla. El año pasado ya llegamos a una final europea, y eso demuestra que el Betis es un equipo muy grande que puede pelear con cualquier equipo”, explicó.

🔄🔥😉



Lo estabais esperando. pic.twitter.com/EoRyLoALmh — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 2, 2025

“Es un año muy importante para mí y para Betis, un año de Copa del Mundo. Volví a la selección jugando con el Betis y estoy muy agradecido por eso. Soy una persona que me exijo mucho porque sé que siempre puedo hacer más”, confesó Antony.