Davinson Sánchez aseguró su futuro para los próximos años. Esto tras concretar la renovación de su contrato con un club de Europa.

Dicha noticia que cayó este 15 de agosto acabó con los rumores de una partida del Galatasaray turco, con rumbo al Como de Italia.

Por un par de días se le relacionó al defensor central con la posibilidad de ir a la Serie A, sin embargo, la puja por quedárselo la ganó el club que lo tiene desde 2023.

Davinson Sánchez se mantuvo en el Galatasaray | Foto: Getty Images

De acuerdo a lo dicho por el periodista, Felipe Sierra, las partes en cuestión pudieron concretar la extensión del vínculo entre sí.

“Tras varias semanas de negociación, Dávinson Sánchez (29) llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Galatasaray por 4 años más (junio de 2029) con opción a 2030″, apuntó.

Al parecer, esta decisión está relacionada con que “el equipo turco tiene al colombiano como uno de sus pilares para el proyecto deportivo”.

Valores fijados para la renovación

El periodista Kadir Çetinçalı, para Ajans1905, reveló hace unos días que: “Davinson Sánchez gana 3,2 millones de euros, el precio del Galatasaray es de 4,5 millones, pero se encontrará un punto intermedio”.

Citando la misma información de Çetinçalı, el medio Transfer Merkezi añadió la cifra que estaría pidiendo Davinson para renovar con Galatasaray. Sería de 7.5 millones de euros, algo lejana a lo que le ofrecía el club.

“Davinson Sánchez, que gana 3,2 millones de euros anuales en el Galatasaray, quiere que su salario aumente a 7,5 millones de euros. La cifra propuesta por el Galatasaray es de 4,5 millones de euros. Las negociaciones siguen en curso”, cuenta el medio referenciado.

De manera formal no se ha podido saber en qué valor quedó fijado el nuevo salario de Dao Sánchez, lo que sí es cierto es que este mejoró sus condiciones y aseguró estabilidad.

Proyecto Mundial 2026

A menos de un año de la Copa del Mundo que se realizará en Norteamérica, la prioridad para los jugadores de Selección Colombia es su continuidad.

Justo por esto, es que se entiende como correcta la decisión de Sánchez de mantenerse den Galatasaray.

Dávinson Sánchez tomó una decisión ante las ofertas que le llegaron desde Italia | Foto: Getty Images

Ante la chance de cambiar de equipo, se abría también la posibilidad de aventurar más de lo esperado en un nuevo país y liga.

Por el contrario, si en los turcos ha tenido la continuidad deseada que le ha permitido seguir siendo llamado por Néstor Lorenzo, para qué arriesgar.

En dos campañas junto a los de Estambul, el colombiano ha logrado números que son sumamente positivos tras un bajón de nivel en su paso último por el Tottenham de Inglaterra.

Han sido una totalidad de 73 partidos entre todas las competencias, con saldo de ocho goles marcados.

Además de ellos, Sánchez tuvo la fortuna de haber ganado la Supercopa de Turquía en tres oportunidades (2023, 2024 y 2025), así como la Copa de Turquía en 2025.