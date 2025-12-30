Los cuatro partidos de Premier League que se jugarán este 1 de enero: canal y hora para verlos

Mientras el planeta entero le estará dando la bienvenida al 2026, el fútbol en la Premier League no se detiene. Para el primer día del año están programados cuatro partidos con la actuación estelar de Liverpool y Manchester City.

La jornada comenzará desde las 12:30 del mediodía (hora de Colombia) y terminará sobre las 5:00 de la tarde.

La representación colombiana estará a cargo de Jefferson Lerma en el partido de Crystal Palace vs. Fulham. Daniel Muñoz todavía no está disponible, luego de someterse a un procedimiento en la rodilla que lo tendrá como baja en la mayor parte del mes de enero.

Liverpool enfrentará a Leeds United en Anfield, Brentford recibirá al Tottenham y Manchester City intentará asaltar el liderato con una visita complicada al Sunderland.

Partidos del 1 de enero en la Premier League

12:30 p. m. - Crystal Palace vs. Fulham por Disney +

por 12:30 p. m. - Liverpool vs. Leeds United por ESPN y Disney +

por y 3:00 p. m. - Brentford vs. Tottenham por Disney +

por 3:00 p. m. - Sunderland vs. Manchester City por ESPN y Disney +

Estos partidos corresponden a la fecha 19 de la Premier League, que tiene otros duelos atractivos como el partido de Arsenal vs. Aston Villa o Chelsea vs. Bournemouth.

Liverpool viene en racha positiva tras un inicio difícil en la presente temporada. Foto: AP

Así va la Premier League

El 2025 termina con Arsenal como líder de la Premier League, seguido de cerca por Manchester City y Aston Villa. El equipo de Mikel Arteta encontró la regularidad que le ha faltado en otras temporadas, aunque todavía es muy prematuro para decir que se quedará con el título.

La idea del técnico español es recuperar a los jugadores que tiene lesionados y encarar la segunda parte de la campaña con suficiente gasolina en el tanque para mantener el liderato hasta la última jornada.

“Vamos a estar muy atentos a la situación y al plazo de recuperación de ciertos jugadores. Si pasas de la delantera a la zaga, esa es la profundidad que necesitas. Si comparas a los otros clubes, tienen 24 o 25 jugadores, así que no hay nada especial en nuestra plantilla”, dijo Arteta.

Arsenal ha venido sufriendo para ganar puntos, producto de situaciones que se salen de las manos para el cuerpo técnico. "La cuestión es que hemos tenido más lesiones de las esperadas, algunas inevitables, diría yo, pero queremos mejorar y sabemos lo importante que será tener la disponibilidad adecuada de jugadores durante la temporada", apuntó.

Liverpool ya se encuentra en el cuarto lugar después de haber sufrido en el arranque de la temporada y Manchester United lucha para meterse en puestos de Champions, aunque tiene por delante al Chelsea.

Un poco más abajo vienen los equipos revelación, Sunderland y Brentford, que quieren dar la sorpresa en el segundo tramo de la campaña.

En el fondo de la tabla se encuentran West Ham, Burnley y Wolverhampton, el único de los 20 equipos que todavía no conoce la victoria.