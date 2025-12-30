Deportes

Los cuatro partidos de Premier League que se jugarán este 1 de enero: canal y hora para verlos

El 2026 empezará con una buena cuota de fútbol en Inglaterra; Liverpool y Manchester City estarán en acción.

Sebastián Clavijo García

30 de diciembre de 2025, 11:51 a. m.
Erling Haaland estará en acción con el Manchester City en el día de año nuevo.
Erling Haaland estará en acción con el Manchester City en el día de año nuevo. Foto: AP

Mientras el planeta entero le estará dando la bienvenida al 2026, el fútbol en la Premier League no se detiene. Para el primer día del año están programados cuatro partidos con la actuación estelar de Liverpool y Manchester City.

La jornada comenzará desde las 12:30 del mediodía (hora de Colombia) y terminará sobre las 5:00 de la tarde.

Virgil van Dijk conmueve al mundo entero por gesto con los hijos de Diogo Jota: homenaje en Liverpool

La representación colombiana estará a cargo de Jefferson Lerma en el partido de Crystal Palace vs. Fulham. Daniel Muñoz todavía no está disponible, luego de someterse a un procedimiento en la rodilla que lo tendrá como baja en la mayor parte del mes de enero.

Liverpool enfrentará a Leeds United en Anfield, Brentford recibirá al Tottenham y Manchester City intentará asaltar el liderato con una visita complicada al Sunderland.

Thomas Müller dejó viendo un chispero a Millonarios y Santa Fe: comunicado oficial derrumbó todo

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Luis Díaz aparece como candidato al Balón de Oro en año de Mundial: sorprende a Lamine Yamal, Haaland y Mbappé

Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club: volvería a vestirse de azul

¿Respiran los hinchas? Los dos jugadores extranjeros que están muy cerca de firmar con Millonarios

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año

La tabla en Premier League tras apretados resultados de Arsenal y Manchester City: Liverpool sonríe

Partidos del 1 de enero en la Premier League

  • 12:30 p. m. - Crystal Palace vs. Fulham por Disney +
  • 12:30 p. m. - Liverpool vs. Leeds United por ESPN y Disney +
  • 3:00 p. m. - Brentford vs. Tottenham por Disney +
  • 3:00 p. m. - Sunderland vs. Manchester City por ESPN y Disney +

Estos partidos corresponden a la fecha 19 de la Premier League, que tiene otros duelos atractivos como el partido de Arsenal vs. Aston Villa o Chelsea vs. Bournemouth.

Liverpool's Florian Wirtz celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers in Liverpool, Sunday, Dec. 27, 2025. (AP Photo/Ian Hodgson)
Liverpool viene en racha positiva tras un inicio difícil en la presente temporada. Foto: AP

Así va la Premier League

El 2025 termina con Arsenal como líder de la Premier League, seguido de cerca por Manchester City y Aston Villa. El equipo de Mikel Arteta encontró la regularidad que le ha faltado en otras temporadas, aunque todavía es muy prematuro para decir que se quedará con el título.

La idea del técnico español es recuperar a los jugadores que tiene lesionados y encarar la segunda parte de la campaña con suficiente gasolina en el tanque para mantener el liderato hasta la última jornada.

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

“Vamos a estar muy atentos a la situación y al plazo de recuperación de ciertos jugadores. Si pasas de la delantera a la zaga, esa es la profundidad que necesitas. Si comparas a los otros clubes, tienen 24 o 25 jugadores, así que no hay nada especial en nuestra plantilla”, dijo Arteta.

Arsenal ha venido sufriendo para ganar puntos, producto de situaciones que se salen de las manos para el cuerpo técnico. "La cuestión es que hemos tenido más lesiones de las esperadas, algunas inevitables, diría yo, pero queremos mejorar y sabemos lo importante que será tener la disponibilidad adecuada de jugadores durante la temporada", apuntó.

Liverpool ya se encuentra en el cuarto lugar después de haber sufrido en el arranque de la temporada y Manchester United lucha para meterse en puestos de Champions, aunque tiene por delante al Chelsea.

Un poco más abajo vienen los equipos revelación, Sunderland y Brentford, que quieren dar la sorpresa en el segundo tramo de la campaña.

En el fondo de la tabla se encuentran West Ham, Burnley y Wolverhampton, el único de los 20 equipos que todavía no conoce la victoria.

