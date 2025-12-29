Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

La previa del choque de Crystal Palace ante Fulham, a disputarse en el estadio Selhurst Park el jueves 1 de enero desde las 12:30 horas. El árbitro será Tony Harrington.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Crystal Palace recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 19 de la Premier League, el próximo jueves 1 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Fulham

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Tottenham. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de derrotar a West Ham United con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 10 goles y le han convertido 9 en su arco.

Fútbol

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Fútbol

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Fútbol

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Fútbol

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

Manchester United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG - 2 PE - 8 PP).

Tony Harrington será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4218133222
2Manchester City4018131426
3Aston Villa3918123310
9Crystal Palace26187561
10Fulham2618828-1

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas

Horario Crystal Palace y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Mas de Fútbol

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Manchester United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Nottingham Forest vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Chelsea vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Noticias Destacadas