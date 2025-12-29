Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Crystal Palace recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 19 de la Premier League, el próximo jueves 1 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Fulham
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Tottenham. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de derrotar a West Ham United con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 10 goles y le han convertido 9 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG - 2 PE - 8 PP).
Tony Harrington será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|42
|18
|13
|3
|2
|22
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|18
|12
|3
|3
|10
|9
|Crystal Palace
|26
|18
|7
|5
|6
|1
|10
|Fulham
|26
|18
|8
|2
|8
|-1
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas
Horario Crystal Palace y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas