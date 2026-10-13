Oro, el perro antinarcóticos que se despide de la Policía tras ocho años: así será su nueva vida en familia

Después de ocho años trabajando contra el narcotráfico, Oro, un perro de raza Golden Retriever de nueve años, se despidió de sus labores con la Policía Nacional para comenzar una etapa muy diferente. El perro antinarcóticos encontró un nuevo hogar en Florencia, Caquetá, donde una familia decidió recibirlo y darle el cariño que merece después de años de servicio.

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La historia fue compartida por el Departamento de Policía Caquetá a través de sus redes sociales, donde se resaltó el trabajo del perro y su aporte a las operaciones contra las drogas en el departamento.

Durante su trayectoria, Oro se caracterizó por su disciplina, valentía y capacidad olfativa, cualidades que lo convirtieron en un compañero importante para los uniformados.

Ahora, lejos de los operativos, el perro podrá disfrutar de días más llenos de tranquilidad con tiempo para descansar, jugar y compartir con sus nuevos cuidadores.

La familia Mucia Zuñiga fue la encargada de abrirle las puertas de su casa al perro. Melissa Murcia, una de sus nuevas cuidadoras, contó que conocieron su historia a través de un post en redes sociales en la que se anunció que el perrito quedaba listo para ser adoptado.

Según explicó, su madre se interesó en recibirlo y ofrecerle un espacio donde pudiera disfrutar de esta nueva etapa sin las exigencias de su antiguo trabajo.

La adopción se hizo posible gracias a la estrategia “Acoge un héroe de cuatro patas”, una iniciativa de la Policía Nacional que busca encontrar familias para los perros que terminan su servicio en la institución.

Esta propuesta permite que estos animales, después de años de acompañar a los uniformados en diferentes labores, encuentren hogares en los que puedan recibir atención, compañía y afecto.

Aunque su retiro marca el final de su trabajo como perro antinarcóticos, también representa el comienzo de una vida totalmente distinta.

En lugar de participar en operativos, Oro tendrá la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad de un hogar y de la compañía de quienes decidieron adoptarlo.

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Desde el Departamento de Policía Caquetá destacaron que la jubilación de estos caminos no significa que su historia termine, sino que abre la puerta a una etapa en la que pueden descansar después de cumplir con su labor.

Así, este perrito, deja atrás ocho años de servicio para convertirse en un nuevo integrante de la familia Murcia Zúñiga. Su historia recuerda que los perros que acompañan a las autoridades también merecen una segunda oportunidad, llena de cuidados y cariño, cuando llega el momento del retiro.