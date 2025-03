Cambian las reglas para motociclistas: estas son las nuevas señales de tránsito para ellos y la multa si no las respetan

¿Qué dijo la escuela a la que pertenece el alterado instructor?

SEMANA intentó comunicarse con la Autoescuela Creando Futuro para conocer su posición sobre lo sucedido; sin embargo, aunque señalaron que se comunicarían con este medio para ampliar la información, al momento de publicar esta nota, no se recibió comunicación alguna por parte de la academia.

Pese a esto, al consultar las redes sociales de este Centro de Enseñanza Automovilístico, se pudo evidenciar que, en una publicación realizada hace unos días, una funcionaria dejó claro que no compartían este tipo de comportamiento y resaltaba la importancia del respeto hacia cualquier actor vial.

“Un mal momento no nos define, pero sí nos enseña. Se viralizó un video donde un instructor actuó de manera incorrecta. Queremos dejar claro que no apoyamos este tipo de comportamiento y que el respeto a todos nuestros actores viales es fundamental para nuestra conducción segura. (...) Recuerda mantener la calma ante cualquier situación, la vía es para compartirla y no para pelear y siempre respeta a los ciclistas, peatones y conductores”, señalaron desde la mencionada academia.