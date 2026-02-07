Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Remco Evenepoel es el nuevo líder de la general de la Vuelta a Valencia tras imponerse en solitario en la cuarta y penúltima etapa, este sábado en Teulada-Moraira.

Remco Evenpoel ahora corre para el RED BULL - BORA - HANSGROHE (G Foto: AFP

El belga atacó a una docena de kilómetros para meta en la subida al Puig de la Lonrença, de primera categoría, que suponía la quinta dificultad montañosa de la etapa reina (3.200 m de desnivel positivo) de la prueba que discurre por la región levantina de España.

Los 172 kilómetros y las subidas a Coll de Rates, el Alto del Miserat y el Puig de la Llorença, dejaron a Evenepoel, segundo en la edición de 2022, como nuevo líder y mejor colocado a ganar la ronda valenciana.

Segundo, a 24 segundos del líder del equipo Red Bull-BORA, el portugués Joao Almeida no pudo plantar cara al doble campeón olímpico en 2024.

Con este quinto triunfo desde el inicio de temporada (en siete días de carrera), Evenepoel, de 26 años, es favorito para llevarse la general el domingo en la ciudad de Valencia. Cuenta con un colchón de casi medio minuto sobre Almeida.

Evenepoel, que ya había ganado la segunda etapa aunque la contrarreloj no le valió para la general por los fuertes vientos, enseñó su favoritismo en el día clave para optar a su primera victoria en Valencia en la última jornada entre Bétera y Valencia capital, con el paso del alto del Garbí en dos ocasiones.

Clasificación de la cuarta etapa:

1. Remco Evenepoel (BEL), los 172 km en 4 h 14:01

2. Joao Almeida (POR) a 24.

3. Giulio Pellizari (ITA) a 24.

4. Antonio Tiberi (ITA) a 25.

5. Brandon McNulty (USA) a 36.

Remco Evenepoel del RED BULL - BORA - HANSGROHE, es el favorito para llevarse la carrera. Foto: Belga via AFP

Clasificación general:

1. Remco Evenepoel (BEL) en 11 h 00:29.

2. Joao Almeida (POR) a 29.

3. Giulio Pellizari (ITA) a 31.

4. Antonio Tiberi (ITA) a 35.

5. Brandon McNulty (USA) a 47.