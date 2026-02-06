Nairo Quintana fue una de las bajas sensibles en los Nacionales de Ruta 2026. El corredor boyacense no entró en la lista de inscritos y el Movistar Team tampoco envió a ninguno de sus representantes para pelear por el título.

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Los aficionados que se trasladaron hasta Zipaquirá esperaban ver a Nairo compitiendo contra Egan Bernal; sin embargo, se tuvieron que quedar con las ganas.

Hasta ahora no había una razón oficial sobre su ausencia; sin embargo, todo se despejó con el último anuncio oficial de la escuadra telefónica.

Movistar confirmó la lista de corredores que participarán en el Tour de Omán y entre ellos aparece Nairo Quintana, al igual que Einer Rubio y Diego Pescador.

El equipo se completa con Roger Adria, Ivan García Cortina, Natnael Tesfatsion y Mattia Proietti.

Esta será la cuarta carrera de Nairo Quintana en lo que va del 2026. Su temporada empezó con la Classica Camp de Morvedre, luego participó en el Gran Premio Castellón y a finales de enero completó la gira española con la Clásica Comunidad Valenciana.

En el Tour de Omán competirá contra grandes nombres del ciclismo mundial como el británico Adam Yates (UAE Team Emirates), el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quickstep) y el italiano Diego Ulissi (Astana), entre otros.

En la lista de colombianos también entraron Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA).

El Tour de Omán consta de cinco etapas e inicia desde este sábado 7 de febrero. La primera parte del recorrido es montañosa, pero también hay oportunidad para los esprinters y clasicómanos.

Esta prueba se terminará el próximo miércoles, 11 de febrero, con un electrizante ascenso a Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), donde se definirá al campeón.

Desde la primera edición de 2010, ningún colombiano ha podido coronarse campeón del Tour de Omán. El que más cerca estuvo fue Miguel Ángel López, que terminó segundo en el año 2018, detrás del kazajo Alexei Lutsenko.

Nairo Quintana calienta motores para disputar una temporada más en Europa. Foto: AFP

¿Cuándo es la prueba élite en los Nacionales de Ruta?

Mientras Nairo Quintana disputa el Tour de Omán, en Colombia se estará llevando a cabo la prueba élite de los Nacionales de Ruta 2026.

Egan Bernal defenderá su título contra corredores de primer nivel como Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (Astana) y su gran amigo Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

La prueba élite masculina se disputará este domingo, 8 de enero, en el municipio de Zipaquirá y comprende un recorrido de 209.9 kilómetros.

Egan parte como favorito dada su experiencia sobre la bicicleta y el título que ganó el año pasado; sin embargo, Tejada y Buitrago pueden ser una amenaza fuerte a sus aspiraciones de volverse a vestir con el tricolor nacional.