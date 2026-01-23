Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Nairo Quintana (Movistar Team) hizo su debut oficial en 2026 disputando la Classica Camp de Morvedre en Estivella, España. El escalador boyacense estuvo acompañado por otro colombiano, Diego Pescador, que fue protagonista de dos fugas subiendo el Alto del Garbí.

Movistar lanzó todas sus velas por la victoria y dominó el pelotón a su antojo hasta que llegó el momento de atacar.

Varios ciclistas de la escuadra telefónica trataron de meterse en la escapada, entre ellos el propio Nairo, que se pegó a la rueda de Marc Soler (UAE Team Emirates) y lanzó su ataque faltando 45 kilómetros para el final.

El Cóndor dio muestras de su gran estado físico y rompió la paz en el pelotón, obligando a que los favoritos apretaran el acelerador.

Antes del último ascenso al Alto del Garbí, los grandes nombres del lote principal hicieron la cacería y derrumbaron la ilusión de Nairo.

Victoria de Christian Scaroni

Pero todo eso hacía parte de la estrategia de Movistar. Diego Pescador se prendió a la cabeza de carrera faltando 22 kilómetros y le hizo el marcaje al italiano Christian Scaroni (Astana), uno de los favoritos a la victoria.

Por detrás de ellos estaba el jefe de filas de la escuadra telefónica, Iván Romeo, que apretó los dientes y trató de darles cacería en el descenso, entendiendo que adelante tenía un apoyo para disputar la parte final del recorrido.

Scaroni aprovechó que la nacionalidad une con Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) para tirar juntos por el objetivo de disputarse la victoria. Mientras tanto, Pescador trataba de aguantar al ritmo infernal de los italianos.

El joven corredor colombiano atacó en el último kilómetro, pero Christian Scaroni estaba más entero y cruzó la meta en primer lugar.

Pescador logró una excelente segunda posición en la Classica Camp de Morvedre, mientras que Tiberi cerró el podio.

Nairo Quintana entró un minuto después en el grupo perseguidor y dejó buenas sensaciones para la dirección deportiva del Movistar, que todavía no lo tiene en planes para las grandes vueltas.

Clasificación final - Classica Camp de Morvedre 2026

1. Christian Scaroni (Astana) - 3:57:35

2. Diego Pescador (Movistar Team) - a 0″

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 0″

4. Iván Romeo (Movistar Team), a 39″

5. Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), a 39″

6. Diego Ulissi (Astana), a 1′08″

7. Axel Mariault (CIC Pro Cycling), a 1′08″

8. Antonio Morgado (UAE Team Emirates), a 1′08″

9. Louis Vervaeke (Soudal-Quickstep), a 1′08″

10. Urko Berrade (Kern Pharma), a 1′08″