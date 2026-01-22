Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Aunque estuvo sonando con fuerza para unirse al proyecto de Jonas Vingegaard en el Visma-Lease a Bike, el colombiano Egan Bernal vive agradecido por el apoyo del Ineos Grenadiers y decidió su futuro rumbo a una renovación por cuatro años más.

El corredor zipaquireño está disputando la última temporada de su contrato actual, lo que dejaba la puerta abierta para cambiar de equipo en 2027.

No obstante, Egan le dio prioridad a las negociaciones con la dirigencia del Ineos y en cuestión de días llegaron a un acuerdo confirmado por el periodista británico Daniel Benson.

“Egan Bernal firmará un nuevo contrato con el Ineos Grenadiers; será por cuatro años”, informó a través de su página web.

Benson reveló que los términos de la renovación ya están acordados entre ambas partes y solo falta estampar la firma para hacer el anuncio oficial.

Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025 Foto: Getty Images

Ineos apuesta por Egan Bernal

Cabe recordar que Egan Bernal llegó al Ineos Grenadiers en el año 2018, cuando todavía corrían bajo la denominación de Team Sky. El zipaquireño hizo parte de la transición con los nuevos dueños y se convirtió en jefe de filas tras conquistar el Tour de Francia en 2019.

En 2021 alargó su leyenda con el título del Giro de Italia y en el arranque de 2022 sufrió el grave accidente de tránsito que casi le cuesta la vida.

Lejos de soltarle la mano, la dirigencia del Ineos esperó varios meses por el regreso de Egan a las carreteras y le tuvo paciencia en su larga recuperación.

La sequía de victorias para el escalador colombiano se rompió en la Vuelta a España del año pasado, cuando conquistó la etapa 16 venciendo en un mano a mano a Mikel Landa.

“Aunque no podemos confirmar que el acuerdo esté firmado en este momento, todo apunta a que es solo cuestión de tiempo antes de que Ineos Grenadiers haga un anuncio, lo que deja a cualquier equipo interesado en el futuro del jugador de 29 años con un margen de maniobra muy limitado”, informó Daniel Benson.

Egan Bernal recibió sondeos de otros equipos, pero ninguno lo convenció de abandonar a la escuadra británica. “Hasta donde sabemos, solo Ineos se encuentra en una fase avanzada de cierre de un acuerdo con Bernal”, agregó.

El sueldo de Egan Bernal

Queda por ver si el Ineos Grenadiers le cambia las condiciones salariales al contrato de Egan Bernal, pues es uno de los ciclistas mejor pagados del planeta.

De acuerdo a los últimos informes, el corredor nacido en Zipaquirá se gana 2.5 millones de euros por temporada.

Eso equivale a unos 765 millones de pesos mensuales, sin contar el pago de impuestos y demás reducciones.

Aun teniendo ese megasueldo, Egan está lejos de lo que ganan las grandes estrellas del ciclismo mundial como Tadej Pogačar o Remco Evenepoel.