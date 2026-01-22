Santiago Buitrago sube como espuma: clasificación general del Tour Down Under, tras la etapa 2

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) subió 33 posiciones en la clasificación general del Tour Down Under 2026, aunque perdió segundos valiosos respecto al nuevo líder Jay Vine (UAE Team Emirates).

La etapa 2, que terminó en horas de la madrugada, contaba con dos puertos de montaña categorizados en los que se disputó una batalla cerrada entre los favoritos.

El UAE Team Emirates mostró su fortaleza una vez más y le sacó diferencias al resto del pelotón. Vine cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 42 segundos, acompañado por su fiel escudero, Jonathan Narváez.

El tercer lugar de la etapa fue para el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), que llegó a los 58 segundos en un pequeño lote de corredores.

Buitrago entró en un segundo grupo a 1′43″ del ganador, cediendo tiempo contra sus rivales valiosos. A pesar de sufrir en la montaña, el corredor bogotano se trepó a la casilla 31 de la clasificación general con poco más de dos minutos respecto a Jay Vine.

Buitrago todavía tiene opciones de recomponer el camino y meterse al ‘top 10′ de la clasificación general. Al Tour Down Under le quedan tres etapas por disputar y hay margen para la remontada.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), el otro colombiano en contienda, espera por su oportunidad en el esprint.

Este viernes habrá una nueva etapa de montaña con dos puertos categorizados en el recorrido de 140.8 kilómetros entre Henley Beach y Nairne.

Además de los obstáculos de la carretera, los corredores han tenido que lidiar con altas temperaturas y un desgaste físico propio de las condiciones climáticas en Australia.

Vine es el gran favorito a quedarse con el título como principal figura del ciclismo australiano; sin embargo, Jonathan Narváez es una gran carta para que Latinoamérica aspire al título. El ecuatoriano está mostrando grandes condiciones en el arranque de la temporada y apunta a meterse al equipo principal del UAE de cara a las grandes vueltas de la temporada.

Clasificación general - Tour Down Under 2026 (etapa 2)

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) - 6:23:33

2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates) - a 6″

3. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), a 1′05″

4. Harry Sweeny (EF Education), a 1′12″

5. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), a 1′14″

6. Andreas Kron (Uno-X Mobility), a 1′16″

7. Michael Leonard (EF Education), a 1′22″

8. Andrea Raccagni (Soudal Quickstep), a 1′22″

9. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 1′23″

10. Anton Charmig (Uno-X Mobility), a 1′23″

...

31. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2′06″

99. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 11′49″