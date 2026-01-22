Ciclismo

Santiago Buitrago sube como espuma: clasificación general del Tour Down Under, tras la etapa 2

Llegó la montaña en Australia y modificó las posiciones de los favoritos al título.

Sebastián Clavijo García

22 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Santiago Buitrago es la carta colombiana en el Tour Down Under 2026
Santiago Buitrago es la carta colombiana en el Tour Down Under 2026 Foto: Getty Images

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) subió 33 posiciones en la clasificación general del Tour Down Under 2026, aunque perdió segundos valiosos respecto al nuevo líder Jay Vine (UAE Team Emirates).

La etapa 2, que terminó en horas de la madrugada, contaba con dos puertos de montaña categorizados en los que se disputó una batalla cerrada entre los favoritos.

El UAE Team Emirates mostró su fortaleza una vez más y le sacó diferencias al resto del pelotón. Vine cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 42 segundos, acompañado por su fiel escudero, Jonathan Narváez.

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

El tercer lugar de la etapa fue para el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), que llegó a los 58 segundos en un pequeño lote de corredores.

