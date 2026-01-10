Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

Ineos Grenadiers no escatima en gastos para mantener al colombiano en su último año de contrato.

10 de enero de 2026, 7:01 p. m.
Egan Bernal finaliza contra con Ineos Grenadiers en diciembre de este año.

Egan Bernal encara su último año de contrato con el Ineos Grenadiers y sigue siendo un de los ciclistas mejor pagados de todo el planeta. Aunque el ranking no tuvo grandes movimientos, Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) pasó al segundo lugar por detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

El ciclista zipaquireño conserva en 2026 su sueldo base de 2.5 millones de euros, es decir, más de 10 mil millones de pesos por temporada, sin contar los acuerdos por publicidad y sus negocios personales.

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Según la Gazzetta dello Sport, Bernal es el noveno ciclista con mejor sueldo de todo el planeta empatado con su compañero de equipo Carlos Rodríguez. Por encima de él están grandes estrellas del deporte pedal como Adam Yates (UAE Team Emirates), Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling) y Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), entre otros.

Este será un año de máxima exigencia para el ciclista colombiano, pues debe ganarse su lugar en las grandes vueltas contra los nuevos fichajes: el francés Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

Después de volver a la victoria en la Vuelta a España 2026, el siguiente peldaño para Egan será mantenerse como corredor de clasificaciones generales y demostrar que todavía puede pelear en la parte alta del pelotón.

Las cartas sobre su calendario todavía no se han destapado, sin embargo, es muy posible que vuelva a disputar La Vuelta en 2026. De su rendimiento dependerá si también lo convocan para el Giro de Italia o el Tour de Francia.

El compromiso del Ineos Grenadiers es volver a competir contra las grandes estructuras del ciclismo y sentirse en camino al título.

Además de los ciclistas que se fueron en el mercado de fichajes, Egan Bernal sufrió otra baja sensible en lo personal. Su entrenador de confianza, el español Xabier Artetxe, salió del Ineos Grenadiers y ahora trabaja para el Red Bull Bora-Hansgrohe de Evenepoel.

Ese cambio tendrá consecuencias en la preparación del zipaquireño, que ahora debe encontrar una nueva mano derecha para elevar sus números y ser competitivo en el ciclismo moderno.

Egan Bernal durante la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
Egan Bernal durante la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.

Estos últimos meses han sido de cambios en la interna del Ineos. De hecho, en la temporada 2026 lucirán una imagen renovada por la entrada de TotalEnergies como nuevo patrocinador.

La escuadra británica dejó atrás su tradicional color azul petróleo y ahora vestirá de naranja en las principales competencias del calendario World Tour.

Egan Bernal todavía no luce esa nueva indumentaria, pues arrancó el año con la camiseta tricolor como campeón nacional de ruta. Sin embargo, el reinado está a punto de terminar y todavía no hay certeza sobre su participación en los Nacionales de este año.

Lista de ciclistas mejor pagados del mundo en 2026

  1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 8 millones de euros anuales
  2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe - 6.6 millones de euros anuales
  3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 5 millones de euros anuales
  4. Mathieu van der Poel (Alpecin) - 4 millones de euros anuales
  5. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 4 millones de euros anuales
  6. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) - 4 millones de euros anuales
  7. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling) - 2.7 millones de euros anuales
  8. Adam Yates (UAE Team Emirates) - 2.7 millones de euros anuales
  9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) - 2.5 millones de euros anuales
  10. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) - 2.5 millones de euros anuales

