Con un contrato que se vence en diciembre de 2026, Egan Bernal calienta motores para una temporada clave en su futuro profesional.

El ciclista colombiano recuperó algo de las fuerzas que tenía antes del accidente y consiguió una histórica victoria en la Vuelta a España, sin embargo, todavía esta lejos de pelear por las clasificaciones generales.

Ante ese panorama, la dirigencia del Ineos apostó por fichajes de buen presente como los franceses Dorian Godon y Kevin Vauquelin.

Egan le sigue apostando a la Vuelta a España como su gran objetivo para el próximo año, pues quiere completar el triplete de grandes vueltas que pocos ciclistas tienen en su palmarés.

Egan Bernal perderá varios compañeros en el Ineos Grenadiers, de cara al 2026 | Foto: Getty Images

Egan Bernal no cierra las puertas

Lo cierto es que la próxima campaña será clave para su futuro, pues de ello dependerá la renovación de su contrato con la dirigencia del Ineos Grenadiers.

Egan es uno de los ciclistas mejor pagados del mundo con un salario que rondaría los 2.5 millones de euros por temporada, al igual que su compañero de equipo Carlos Rodríguez.

En ese sentido, habría que tocar los números y ajustarse a la situación económica que atraviesan en el Ineos.

Lo cierto es que ofertas no le han faltado y eso abre la baraja de opciones en caso que le toque buscar nuevos horizontes. “Se están hablando diferentes cosas, diferentes opciones. Por el momento me quiero enfocar en terminar el siguiente año, hacer las cosas bien y estoy tranquilo. Miraremos qué pasa”, sentenció en declaraciones para France 24.

Egan Bernal confesó que no le molesta ser gregario o apoyar a un líder que tenga mejores sensaciones sobre la bicicleta. “Es lógico que uno vaya a ayudar”, dijo.

Lo que sí contempla con temor es irse del Ineos Grenadiers después de tantos años como referente. “Llevo ocho años ahí y sería difícil cambiar, pero vamos a ver”, apuntó.

Apunta a La Vuelta

Su calendario para el próximo año todavía no está definido. Ineos Grenadiers estudiará las gráficas de sus corredores durante la pretemporada y luego de eso delimitará la hoja de ruta para cada uno.

No obstante, Egan Bernal tiene el título de la Vuelta a España entre los ojos. “Es la carrera que en este momento me llama la atención. Hay que planificar con el equipo y donde me lleven voy a estar dispuesto a todo”, agregó.

“Las mejores cosas vienen, cuando uno no las fuerza”, fue la frase que dejó Egan Bernal y que enmarca su forma de pensar luego del accidente que casi le cuesta la vida en 2022.