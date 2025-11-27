Anuncio oficial sacude las vacaciones de Egan Bernal: Ineos le confirmó a su nuevo jefe

Comenzaron los cambios para Egan Bernal en 2026. La estructura del Ineos Grenadiers acaba de cambiar con la llegada de Geraint Thomas como nuevo director deportivo.

El galés, que acaba de retirarse del ciclismo profesional, fue anunciado por la escuadra británica en su nuevo cargo como jefe de los que solían ser sus compañeros.

“Thomas trabajará estrechamente con el histórico director Dave Brailsford, el director de rendimiento Scott Drawer y el resto del equipo directivo para aportar su experiencia en la estrategia de carrera, el reclutamiento de corredores, el desarrollo y la preparación de las competiciones”, indicó el Ineos en un comunicado oficial.

Egan Bernal y Geraint Thomas en el podio del Tour de Francia 2019. | Foto: Getty Images

Figura apreciada en el pelotón, Geraint Thomas colgó la bicicleta a principios de septiembre tras la última etapa del Tour de Gran Bretaña que terminó en su ciudad natal (Cardiff).

Campeón olímpico de persecución por equipos en 2008 en Pekín y 2012 en Londres, luego pasó toda su carrera en ruta en el equipo Sky, que posteriormente se convirtió en Ineos.

Primero como gregario de Chris Froome, a quien acompañó en sus cuatro victorias en el Tour de Francia entre 2013 y 2017, y luego como líder, ganando la grande bouclé en 2018.

“Este equipo ha sido mi hogar desde el primer día y asumir este nuevo rol me parece un paso natural. He aprendido tanto de las personas a mi alrededor, ya sean mis compañeros de equipo o el personal técnico, y quiero basarme en nuestros fantásticos éxitos del pasado para construir el futuro”, explicó Thomas.

Junto a Egan Bernal fueron la cabeza del equipo en los últimos años, pero ahora será diferente. El colombiano será su dirigido y tendrá que cumplir con las órdenes que le sean designadas.

The start of a new chapter 📖



We are proud to announce the appointment of @GeraintThomas86 as Director of Racing 👊https://t.co/HuNR8SgZRl pic.twitter.com/d9T8TliDDm — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 27, 2025

La bienvenida a Geraint Thomas

“Me apasiona ayudar a la próxima generación a progresar, a transmitir esa experiencia y a seguir impulsando al equipo hacia nuestra misión de volver a ganar Grandes Vueltas. Los Grenadiers seguirán compitiendo con determinación, humildad y compromiso con la excelencia, y me entusiasma ayudar a forjar ese futuro”, expresó en sus primeras declaraciones.

La contratación de Geraint Thomas fue aprobada por la junta directiva del Ineos Grenadiers, encabezada por el mánager general Dave Brailsford.

Para Brailsford es una gran noticia que Thomas siga haciendo parte de la nómina, aunque ahora no lo haga montado en la bicicleta.

“Geraint personifica lo que significa ser un Grenadier. Ha vivido y respirado el máximo rendimiento a lo largo de su carrera. Siempre se fijó metas muy ambiciosas y las logró invariablemente. Sabe lo que implica el proceso, cómo lidiar con los altibajos del deporte de élite, y su disposición a compartirlo y guiar a otros a hacer lo mismo es un gran activo para el equipo”, dijo.

Ineos le da la bienveniada al nuevo Geraint Thomas. “El hecho de que haya mantenido tanta humildad y siempre un gran sentido del humor también son grandes atributos que aportará a su nuevo cargo”, completó Brailsford.