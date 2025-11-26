Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional: esta es la sentencia

Un día después de haber sido anunciado como nuevo fichaje del Caja Rural-RGA para la próxima temporada, el ciclista colombiano Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional en Mónaco.

A Gaviria lo acusan de ejecutar maniobras peligrosas en las vías del principado. “Hay signos de intoxicación… Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública. ¿Crees que este estilo de vida es compatible con el de un deportista de élite?“, dijo el presidente del tribunal, Florestan Bellinzona, durante el juicio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ciclista colombiano estaba conduciendo su vehículo con 2,4 grados de alcoholemia y cometió varias infracciones por las que terminó condenado.

La prensa local reportó que los hechos tuvieron lugar el 22 de octubre de 2025, es decir, hace poco más de un mes. Gaviria no solo fue castigado con dos meses de prisión condicional, sino que deberá pagar 5000 euros de multa (22 millones de pesos).

Cabe aclarar que, como sucede con muchos ciclistas y deportistas famosos, Fernando Gaviria tiene su residencia en Mónaco y esa es la razón por la que estaba en el lugar de la detención tras el final de la temporada con el Movistar Team.

Fernando Gaviria terminó contrato con el Movistar Team | Foto: Getty Images

¿Qué dijo Fernando Gaviria?

En su declaración ante el juez, Fernando Gaviria admitió el error cometido al conducir en estado de embriaguez y explicó las razones que lo llevaron a consumir bebidas alcohólicas siendo un deportista de alto rendimiento.

“Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, indicó el oriundo de La Ceja, Antioquia.

Gaviria es uno de los ciclistas con más victorias en la historia de Colombia, gracias a la época dorada que vivió con el Quickstep entre 2015 y 2018.

La debacle de su rendimiento vino con los colores del UAE Team Emirates, donde perdió protagonismo cuando el equipo se convirtió en un candidato a las grandes vueltas por la explosión de Tadej Pogačar.

En 2022, se mudó al Movistar Team como uno de los fichajes de lujo para la escuadra telefónica, pero las expectativas no se cumplieron y este año finalizó su contrato sin ofertas de renovación.

Nuevo fichaje de Caja Rural

Fernando Gaviria continuará en Europa para 2026, pero lo hará defendiendo los intereses del equipo Caja Rural-RGA de la categoría UCI ProTeam.

Eso implica que ya no será protagonista en carreras de primer nivel como el Giro de Italia o el Tour de Francia, pero podrá disputar la Vuelta a España en calidad de invitado.