Ciclismo

Nairo Quintana no es el único: los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para 2026

La temporada ciclística está cerca de terminar y varios ‘escarabajos’ siguen sin definir su futuro para el próximo año.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

12 de octubre de 2025, 11:38 a. m.
BUSTO ARSIZIO, ITALY - OCTOBER 07: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team prior to the 104th Tre Valli Varesine 2025 a 200.3km one day race from Busto Arsizio to Varese on October 07, 2025 in Busto Arsizio, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team | Foto: Getty Images

Nairo Quintana lidera la lista de colombianos que no han definido su futuro para 2026. La mayoría de plazas en el World Tour ya están ocupadas y su situación se torna preocupante si es que no renueva el contrato actual.

Contexto: Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

El corredor boyacense habló hace unos días sobre su futuro y dejó en el aire la decisión del Movistar Team, esperando que termine la temporada para sentarse a hablar.

“No. De momento, no. Vamos a ver cómo terminamos, lo importante es terminar bien y vamos viendo”, declaró a Cycling Pro Net.

Nairo volvió en 2023 a Movistar y ha cumplido con un rol secundario dentro del equipo, trabajando como gregario de lujo para Enric Mas y Einer Rubio.

Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana waves before the start of the 18th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 144kms from Morbegno to Cesano Maderno on May 29, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: AFP

Colombianos sin contrato

Pero Nairo no es el único caso que preocupa. Otros tres corredores de renombre están sin equipo definido para el próximo año y todavía no hay noticias sobre su situación.

De acuerdo con ProCyclingStats, sitio especializado en ciclismo, los otros casos son Fernando Gaviria (Movistar Team), Esteban Chaves (EF Education) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).

Contexto: Desaparece famoso equipo del World Tour: anunciaron reestructuración total y nuevo nombre

El que más sorprende en esta lista es Rivera, pues su rendimiento se elevó en 2025 y fue el fiel escudero de Egan Bernal en las principales carreras de la temporada.

Lo más seguro es que el zipaquireño se sentará a negociar con los dueños del Ineos, esperando llegar a un acuerdo sobre los términos económicos, de duración y de su papel en la escuadra británica.

“Es un honor poder aportar algo a mi amigo Egan Bernal por unos instantes recordé cuando éramos dos niños de Zipaquirá que soñábamos con alguna vez poder ser ciclistas profesionales, y ahora estamos aquí en el Giro de Italia, le agradezco a la vida por estar aquí y ahora”, dijo Brandon tras meterse en una fuga de la corsa rosa en mayo de este año.

RUSCHLIKON, SWITZERLAND - JUNE 11: Brandon Smith Rivera and Egan Bernal from Colombia of Ineos Grenadiers taking pictures with Colombia fans during stage 3 Steinmaur to Ruschlikon of Tour de Suisse on June 11, 2024 in RUSCHLIKON, Switzerland. (Photo by Joan Cros - Corbis/Getty Images)
Brandon Rivera y Egan Bernal, corredores del Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

¿Chaves se retira?

Los otros dos casos siembran muchas más incógnitas. Fernando Gaviria ha sido prácticamente borrado por la dirección deportiva del Movistar Team.

Su última aparición fue en el Circuito de Houtland en septiembre y desde entonces está fuera de la dinámica del equipo español. Esta temporada no tiene victorias oficiales, principal razón por la que se quedó sin disputar ninguna de las grandes.

Esteban Chaves, por su parte, está a puertas de cumplir 36 años y su futuro en el ciclismo no es claro, así como la continuidad en el EF Education.

Chaves ya avisó que quiere seguir ligado al ciclismo después del retiro, pero mantiene en silencio la fecha de esa decisión.

Otro de los corredores que sonó con un cambio de aires este año fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), pero el boyacense aseguró que se siente feliz en la escuadra emiratí y se ve peleando por victorias en el 2026 con la camiseta del mejor equipo del mundo.

