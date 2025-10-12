Nairo Quintana lidera la lista de colombianos que no han definido su futuro para 2026. La mayoría de plazas en el World Tour ya están ocupadas y su situación se torna preocupante si es que no renueva el contrato actual.

El corredor boyacense habló hace unos días sobre su futuro y dejó en el aire la decisión del Movistar Team, esperando que termine la temporada para sentarse a hablar.

“No. De momento, no. Vamos a ver cómo terminamos, lo importante es terminar bien y vamos viendo”, declaró a Cycling Pro Net.

Nairo volvió en 2023 a Movistar y ha cumplido con un rol secundario dentro del equipo, trabajando como gregario de lujo para Enric Mas y Einer Rubio.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: AFP

Colombianos sin contrato

Pero Nairo no es el único caso que preocupa. Otros tres corredores de renombre están sin equipo definido para el próximo año y todavía no hay noticias sobre su situación.

De acuerdo con ProCyclingStats, sitio especializado en ciclismo, los otros casos son Fernando Gaviria (Movistar Team), Esteban Chaves (EF Education) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).

El que más sorprende en esta lista es Rivera, pues su rendimiento se elevó en 2025 y fue el fiel escudero de Egan Bernal en las principales carreras de la temporada.

Lo más seguro es que el zipaquireño se sentará a negociar con los dueños del Ineos, esperando llegar a un acuerdo sobre los términos económicos, de duración y de su papel en la escuadra británica.

“Es un honor poder aportar algo a mi amigo Egan Bernal por unos instantes recordé cuando éramos dos niños de Zipaquirá que soñábamos con alguna vez poder ser ciclistas profesionales, y ahora estamos aquí en el Giro de Italia, le agradezco a la vida por estar aquí y ahora”, dijo Brandon tras meterse en una fuga de la corsa rosa en mayo de este año.

Brandon Rivera y Egan Bernal, corredores del Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

¿Chaves se retira?

Los otros dos casos siembran muchas más incógnitas. Fernando Gaviria ha sido prácticamente borrado por la dirección deportiva del Movistar Team.

Su última aparición fue en el Circuito de Houtland en septiembre y desde entonces está fuera de la dinámica del equipo español. Esta temporada no tiene victorias oficiales, principal razón por la que se quedó sin disputar ninguna de las grandes.

Esteban Chaves, por su parte, está a puertas de cumplir 36 años y su futuro en el ciclismo no es claro, así como la continuidad en el EF Education.

Chaves ya avisó que quiere seguir ligado al ciclismo después del retiro, pero mantiene en silencio la fecha de esa decisión.