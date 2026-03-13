Ciclismo

Fernando Gaviria tuvo que abandonar la Tirreno Adriático en plena etapa; esta es la razón

El antioqueño se encontraba pasando el kilómetro 30 de la etapa 5 cuando su estado físico le pidió detenerse.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de marzo de 2026, 9:31 a. m.
Fernando Gaviria tuvo que abandonar por problemas físicos en la etapa 5 de la Tirreno Adriático (Photo by Marco Zac/NurPhoto via Getty Images)
La participación de los ciclistas colombianos en la Tirreno Adriático ha sido irregular. El mejor situado actualmente es el hombre del Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, en el top 20 de la general. Asimismo, Nairo Quintana y Brandon Rivera están realizando trabajos para sus respectivas escuadras, por lo que sus ubicaciones en la clasificación no son llamativas, sin embargo, la noticia de la etapa 5 la protagonizó el último de los nuestros.

Antes del ecuador de la jornada, el corredor del Caja Rural Seguros RGA, Fernando Gaviria, se retiró luego de presentar molestias físicas. El abandono se produjo cuando el recorrido apenas llevaba cerca de 30 kilómetros entre las localidades italianas de Marotta-Mondolfo y Mombaroccio.

El equipo español confirmó que el sprinter antioqueño no pudo continuar en competencia debido a problemas físicos que lo llevaban aquejando desde el comienzo de la vuelta italiana. El retiro del corredor generó preocupación, especialmente porque Gaviria era una de las principales cartas del equipo para disputar la última etapa, que se definía en su especialidad.

Fernando Gaviria, del Team Caja Rural, abandonó la Tirreno Adriático. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images)
¿Por qué se retiró Fernando Gaviria de la Tirreno Adriático?

En un mensaje divulgado por la escuadra española, se indicó que “unas molestias en la rodilla han obligado a Fernando Gaviria a abandonar la carrera”, situación que forzó al corredor de 31 años a bajarse de la bicicleta en plena competencia.

Hasta antes de su retiro, el desempeño del ciclista colombiano había tenido resultados variables dentro de la competencia. En la primera jornada, que correspondió a una contrarreloj individual, finalizó en la posición 127. Posteriormente ocupó el puesto 150 en la segunda etapa, fue 14.º en la tercera fracción que terminó en esprint y terminó 164.º en la cuarta jornada del recorrido.

¿Quién es Fernando Gaviria?

Gaviria, nacido en el municipio antioqueño de La Ceja, ha sido considerado durante varios años como uno de los velocistas más destacados del ciclismo mundial. Entre 2016 y 2019 fue reconocido como uno de los mejores embaladores del pelotón, logrando victorias de etapa en competencias de alto nivel como el Tour de Francia, alcanzando su pico más alto en el Giro de Italia 2017, cuando se alzó con 4 victorias de etapa, un récord absoluto del ciclismo colombiano.

A lo largo de su carrera profesional, el ciclista colombiano ha sumado triunfos importantes en pruebas del calendario internacional y también títulos en campeonatos de pista, consolidándose como uno de los referentes del ciclismo colombiano en la modalidad de velocidad.

Tras su retiro en la Tirreno Adriático 2026, ahora se deberá esperar el reporte médico y la evolución de la molestia en la rodilla para conocer si el corredor podrá retomar su calendario competitivo en las próximas carreras del circuito europeo. Mientras tanto, su equipo y los seguidores del ciclismo estarán atentos a la recuperación del deportista para su eventual regreso a la competencia.