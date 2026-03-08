Siete días apasionantes se vivirán en Italia, luego de que se ponga en marcha la Tirreno-Adriático 2026.

Dicho evento ciclístico es de los primeros del año, el cual cuenta con competidores importantes de Europa, así como también con algunos colombianos, entre los que está el boyacense, Nairo Quintana (Movistar Team).

Nairo Quintana está en la lista de colombianos que participará en la Tirreno Adriático 2026 Foto: Getty Images

Justo por esto es que la carrera es atractiva para Colombia, pues se podrá ver al histórico nuevamente en acción. Dicha competencia también será el termómetro para determinar cómo esté Nairo para las grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

No solo el de Movistar Team llevará a cuestas la bandera colombiana, también lo harán Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) y Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA).

De los primeros tres primeros mencionados y Nairo, se espera que en los días de montaña puedan pegarse a la rueda de los favoritos para arañar alguna victoria del día.

Gaviria tiene otros planes en suelo italiano. Se sabe que este es especialista en la velocidad y serán los días llanos los que le esperen para entrar en la disputa. Cabe resaltar del antioqueño que cambió de escuadra para 2026 y se espera que retome nivel.

Santiago Buitrago viene de ser campeón en la edición 63 del Trofeo Laigueglia, en Italia Foto: Getty Images

Etapas, altimetría y días clave

Contrarreloj: Etapa 1 / Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11.5km)

Llano: Etapa 2 / Camaiore - San Gimignano (206km)

Media montaña: Etapa 3 / Cortona - Magliano de’ Marsi (221km)

Montaña: Etapa 4 / Tagliacozzo - Martinsicuro (213km)

Media montaña: Etapa 5 / Marotta-Mondolfo - Mombaroccio (184km)

Alta montaña: Etapa 6 / San Severino Marche - Camerino (188km)

Alta montaña: Etapa 7 / Civitanova Marche › San Benedetto del Tronto(142km)

Para quienes deseen seguir las emociones de la competencia desde este lunes 9 de marzo y hasta el próximo 15 del mismo mes, lo podrán hacer a través de dos señales de televisión en Colombia.

Hora y canal para ver en vivo la etapa 1

Día: lunes 9 de marzo.

Hora: 6:40 a.m. (Colombia) / 12:40 p.m. (Italia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Rivales a vencer de Nairo y los colombianos

Richard Carapaz, Primoz Roglic, Woult Van Aert son algunos nombres que también estarán en competencia.

Primoz Roglic, corredor del Red Bull Bora-Hansgrohe Foto: AP

Justo estos son los rivales a vencer para los cafeteros. A su vez, podrían ser los aliados para que en las etapas de alta montaña Nairo Quintana se pueda adherir a estos y realizar un trabajo mancomunado en busca de la meta.

SEMANA reportará las incidencias de dicha carrera día a día, así como lo viene haciendo con la París-Niza 2026.