Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Con Jonas Vingegaard como principal favorito al título, inició este domingo una nueva edición de la París-Niza 2026.

Los tres colombianos que tomaron la partida, ante la notoria ausencia de Egan Bernal y Nairo Quintana, fueron: Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

La primera etapa se disputó en un recorrido de 170 kilómetros entre Achères y Carrières-sous-Poissy. En total habían cuatro puertos de montaña de tercera categoría, el último de ellos a 11 kilómetros de coronar la línea de meta.

La fuga se armó desde tempranas horas del día y se mantuvo sobreviviendo hasta el último puerto, cuando el pelotón apretó el acelerador en busca de acomodar a los esprinters.

Victoria y liderato para Luke Lamperti

En el último kilómetro, las camisetas rosadas del EF Education se pusieron al frente del lote principal y dieron la sorpresa contra los grandes especialistas en la velocidad.

Luke Lamperti (EF Education) aprovechó el lanzamiento y aceleró faltando 300 metros para cruzar la meta con casi una bicicleta de diferencia sobre sus rivales.

Vito Braet (Lotto Intermaché) fue segundo y el tercer lugar quedó en manos del venezolano Orluis Aular (Movistar Team), que sigue buscando romper la sequía en la presente temporada.

Los favoritos al título tuvieron un día relativamente tranquilo. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y compañía decidieron aplazar la lucha por el liderato para la contrarreloj por equipos que se disputará el próximo martes en la región de Borgoña.

Luke Lamperti arrancará este lunes con la camiseta amarilla que lo caracteriza como líder de la clasificación general, aunque no parece que le vaya a durar por mucho tiempo. Lo más seguro es que habrá cambio de liderato durante la semana, dependiendo cómo se desarrolle cada etapa y qué pueda hacer el estadounidense para defender el puesto en la cima.

El mejor colombiano del día fue Harold Tejada, corredor huilense que cruzó la meta en la posición número 41° a 42 segundos del ganador.

Harold Tejada viene de lucirse en el UAE Tour. Foto: Getty Images

Clasificación general - París-Niza 2026 (etapa 1)

1. Luke Lamperti (EF Education) - 3:45:07

2. Vito Braet (Lotto Intermarché), a 4″

3. Orluis Aular (Movistar Team), a 6″

4. Milan Fretin (Cofidis), a 10″

5. Biniam Girmay (NSN Cycling Team), a 10″

6. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech), a 10″

7. Mike Teunissen (XDS Astana), a 10″

8. Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility), a 10″

9. Axel Zingle (Visma-Lease a Bike), a 10″

10. Robert Donaldson (Team Jayco AlUla), a 10″

...

41. Harold Tejada (XDS Astana), a 52″

64. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 57″

123. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 3′23″