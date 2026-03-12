Un recorrido de 213 km fue el escenario para la cuarta etapa de la tradicional Tirreno Adriático, partiendo en Tagliacozzo y arribando en Martinsicuro. Las expectativas del día estaban puestas sobre el colombiano Santiago Buitrago, quien arrancó la jornada en el top 10 de la general, sin embargo, su resultado fue adverso. Pero no fue el único que sufrió este jueves.

Resumen de la etapa 4 de la Tirreno Adriático

Desde la salida, la carrera presenció una fuga numerosa que llegó a tener una diferencia que rozaba los tres minutos sobre el pelotón. El UAE Team Emirates-XRG estuvo al control de las distancias durante la mayoría del día, debido al riesgo que representaban algunos escapados para el, hasta entonces líder, Del Toro, quien permaneció protegido en el grupo principal.

La subida a Castellalto endureció el ritmo en el pelotón. El Visma-Lease a Bike, Bahrain Victorious e INEOS Grenadiers se apadrinaron de la persecución, abonando el terreno para sus ‘capos’ en el tramo final, no obstante, ninguno de los tres equipos puso al vencedor de la etapa.

Mathieu van der Poel de Países Bajos (maillot morado de sprint), Edward Planckaert de Bélgica (Alpecin-Premier Tech) y Santiago Buitrago (equipo Bahrain) compiten durante la 61.ª Tirreno-Adriático 2026 (Photo by Tim de Waele/Getty Images) Foto: Getty Images

En el muro de Tortoreto, a poco más de diez kilómetros de la meta, el mexicano Isaac del Toro lanzó un ataque férreo y coronó el puerto de montaña, resultado valioso para los puntos de la clasificación de escaladores, sin embargo, el descenso condenó al jefe del UAE.

Giulio Pellizzari, Wout van Aert, Matteo Jorgenson y Mathieu van der Poel protagonizaron los movimientos en el último descenso. El grupo de cabeza terminó por reorganizarse antes de entrar al tramo final completamente llano.

En el sprint final, el neerlandés Mathieu van der Poel lanzó el ataque para quedarse con la victoria, un aplastante ritmo del líder del Alpecín fue incontestable para Giulio Pellizzari y Tobias Johannessen, quienes cerraron el podio de la etapa.

Justamente, el italiano del Red Bull Bora, consiguió el liderato de la carrera gracias a las bonificaciones obtenidas en meta, destronando al joven mexicano en la general.

Colombianos en la etapa 4 de la Tirreno Adriático

Santiago Buitrago (puesto 13 en la general) terminó a 14 segundos del vencedor de la etapa, tras una llegada complicada, por lo que perdió 3 lugares en relación a su ubicación el día de ayer, y por ende, cayó del top 10.

terminó a 14 segundos del vencedor de la etapa, tras una llegada complicada, por lo que perdió 3 lugares en relación a su ubicación el día de ayer, y por ende, cayó del top 10. Nairo Quintana (puesto 44 en la general) acabó en el top 40, separado por 26 segundos del neerlandés. Esto significó una importante subida en la tabla de tiempos total para el del Movistar, ya que escaló 17 posiciones, anteriormente estaba #61.

acabó en el top 40, separado por 26 segundos del neerlandés. Esto significó una importante subida en la tabla de tiempos total para el del Movistar, ya que escaló 17 posiciones, anteriormente estaba #61. Brandon Rivera (puesto 116 en la general) fue uno de los sacrificados del INEOS en la etapa, llegó a 6:57 del vencedor del día y abrió su brecha a 13:17 de Pellizzari.

fue uno de los sacrificados del INEOS en la etapa, llegó a 6:57 del vencedor del día y abrió su brecha a 13:17 de Pellizzari. Fernando Gaviria (puesto 153 en la general) esperará a la séptima jornada para luchar por el triunfo de etapa. Hasta el momento, el sprinter se ubica en los últimos puestos de la general (que nunca es su objetivo personal).

Perfil etapa 5 Tirreno Adriático

Perfil etapa 5 Tirreno Adriático, con posibilidad para los colombianos. Foto: Ciclo21

Será una etapa muy ondulada, con al menos diez subidas en su trazado. Irá desde Marotta hasta Mombaroccio y contará con un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces. La llegada a meta estará precedida por una cima final a 1,5 km, seguida de una última subida de 300 m hasta la llegada.