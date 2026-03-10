Buitrago sube como espuma, Nairo trepa: clasificación general de Tirreno-Adriático tras la etapa 2

Se dejó venir algo de montaña en Tirreno-Adriático 2026 y Santiago Buitrago ya mostró sus bondades para recortarles tiempo a los favoritos en la clasificación general.

Después del premio de primera categoría que había en San Gimignano, el bogotano se acomodó mejor. Al término de los 206 km que iniciaron en Camaiore, el cafetero pudo pasar de la casilla 25 a la 11.

Santiago Buitrago saltó al puesto 11 tras la etapa 2 de Tirreno-Adriatico. Foto: Getty Images

Durante el lunes se desarrolló una contrarreloj que no le vino tan bien, pero tampoco lo dejó alejado de las posibilidades de pelear por el título. Ahora quedó a tan solo 37 del líder provisional, el mexicano Isaac del Toro.

En las próximas jornadas y hasta el próximo fin de semana cuando acabe la carrera restan oportunidades para que el bogotano corte distancias.

Así van Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada en la clasificación general de la París Niza tras la etapa 2

Durante la fracción de este martes, Buitrago fue consistente en sus movimientos yendo de a poco hacia el frente hasta culminar 14, con 17 segundos de diferencia por debajo del ganador del día, Mathieu van der Poel (4:53:23).

De Nairo Quintana, quien también lleva la bandera de Colombia en dicha competencia hay que decir que pudo aguantar el paso del gran peloton. Con respecto al resultado del día anterior, no se generó una mejora significativa.

Clasificación general de Tirreno-Adriático 2026 (etapa 2)

1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) - 5:06:01

2. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 0:03

3. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) a 0:13

4. Alan Hatherly (RSA/Jayco-AIUla) a 0:17

5. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 0:18

6. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:20

7. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:31

8. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) a 0:34

9. Javier Romo (ESP/Movistar) a 0:34

10. Ben Healy (IRL/EF Education-EasyPost) a 0:36

11. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 0:37

Nairo Quintana y Santiago Buitrago, cartas de Colombia en la Tirreno-Adriático 2026. Foto: Getty Images

¿Hay chances de título en Italia?

Para las jornadas venideras se esperan más ataques de Buitrago. En la cuarta jornada de la Tirreno-Adriático hay alta montaña en el Vallco delle Capanelle, que está establecido como una subida fuera de categoría.

Durante el quinto y sexta día también habrá acción importante con la subidas. Allí se espera que tanto Santi Buitrago como Nairo Quintana den la pelea en busca de un primer gran título para el país durante el 2026.

Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y horas para ver las etapas

Etapas, altimetría y días clave

Contrarreloj: Etapa 1 / Lido di Camaiore - Lido di Camaiore

Llano: Etapa 2 / Camaiore - San Gimignano (206km)

Media montaña: Etapa 3 / Cortona - Magliano de’ Marsi (221km)

Montaña: Etapa 4 / Tagliacozzo - Martinsicuro (213km)

Media montaña: Etapa 5 / Marotta-Mondolfo - Mombaroccio (184km)

Alta montaña: Etapa 6 / San Severino Marche - Camerino (188km)

Alta montaña: Etapa 7 / Civitanova Marche › San Benedetto del Tronto (142km)

Para quienes quieran seguir las emociones de la competencia desde este lunes 9 de marzo y hasta el próximo 15 del mismo mes, la transmisión en Colombia estará disponible a través de las señales de Directv Sports y la plataforma DGO. SEMANA hace cubrimiento a diario de dicha carrera, así como también de la París-Niza donde otros nacionales representan al país.