Así van Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada en la clasificación general de la París Niza tras la segunda etapa

Con el calendario World Tour en marcha rumbo a las tres grandes, tomó partida la París-Niza, una competencia que sirve como antesala del Tour de Francia y que también viste de amarillo al líder de la clasificación general. Es una carrera ciclista que los colombianos conocen y se han logrado imponer.

Son tres los escarabajos que han logrado ganar la clasificación general de la París-Niza en la historia. El primero de ellos fue Carlos Betancur en el 2014, cuando más prometía en el pelotón internacional, pero temas de indisciplina le frenaron su carrera deportiva. Sergio Luis Henao siguió en el 2017 y Egan Bernal en el 2019.

Para este 2026, hacen acto de presencia en la París-Niza Daniel Felipe Martínez, de los mejores ciclistas del país en la actualidad que ha podido hacer bulla en las grandes recientemente. Otro es el huilense Harold Tejada, quien pertenece al Astana de Aleksandr Vinokúrov.

Harold Tejada, ciclista colombiano. Foto: Getty Images

Para completar la lista de colombianos en la París-Niza encontramos a una joya que espera tener un 2026 lleno de gloria en Europa. Juan Guillermo Martínez, oriundo de Úmbita (Boyacá), hace parte del Team Picnic PostNL y anhela sorprender en el pelotón internacional. Van dos etapas de esta competencia francesa y el estadounidense Luke Lamperti del EF Education - EasyPost es el líder en la general.

Así van los colombianos en la París-Niza 2026

La segunda etapa de la París-Niza tuvo un recorrido de 187 kilómetros entre Epone y Montargis, el tramo unió una localidad del norte y del sur parisino, siendo triunfo para el alemán Max Kanter del Astana. Harold Tejada, compañero de equipo del ganador, fue el mejor representante colombiano, cruzó meta en casilla 32° con el mismo tiempo del primero.

Como novedad en la segunda etapa hubo una fuga de Casper Pedersen, Mathis Le Berre y Mattéo Vercher, pero faltando 40 kilómetros a meta el pelotón los alcanzó y todo quedó listo para definirse al sprint, donde el embalador alemán fue el más rápido en el club de sprinters.

Luke Lamperti (EF Education - EasyPost): 8 horas, 10 minutos y 12 segundos. Vito Braet (Lotto Intermarché): m. t. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 6 segundos. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step): 8 segundos. Oulis Aular (Movistar Team): m. t.

---

Harold Tejada (XDS Astana Team): a 12 segundos.

62. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.