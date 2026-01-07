Ciclismo

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Visma-Lease a Bike pierde una pieza importante para la próxima temporada, tras el inesperado anuncio oficial.

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 4:56 p. m.
Simon Yates, a rueda de Jonas Vingegaard, en el Tour de Francia 2025.
Simon Yates, a rueda de Jonas Vingegaard, en el Tour de Francia 2025. Foto: Getty Images

Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia, anunció su retiro del ciclismo profesional con solo 33 años de edad. El anuncio oficial cayó como un balde de agua fría para el Visma-Lease a Bike, equipo liderado por el danés Jonas Vingegaard.

“Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensándolo durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para apartarme del deporte”, dijo el corredor británico en un comunicado.

Yates tenía contrato firmado con el Visma para 2026, pero lo rescindió con la autorización de sus jefes.

“A mi equipo, Team Visma–Lease a Bike, gracias por vuestra comprensión y por apoyar mi decisión de parar ahora. Me retiro del ciclismo profesional con profundo orgullo y una sensación de paz”, aseguró Simon.

