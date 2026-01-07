Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia, anunció su retiro del ciclismo profesional con solo 33 años de edad. El anuncio oficial cayó como un balde de agua fría para el Visma-Lease a Bike, equipo liderado por el danés Jonas Vingegaard.

“Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensándolo durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para apartarme del deporte”, dijo el corredor británico en un comunicado.

Yates tenía contrato firmado con el Visma para 2026, pero lo rescindió con la autorización de sus jefes.

“A mi equipo, Team Visma–Lease a Bike, gracias por vuestra comprensión y por apoyar mi decisión de parar ahora. Me retiro del ciclismo profesional con profundo orgullo y una sensación de paz”, aseguró Simon.

El ciclista británico Simon Yates, del equipo Visma-Lease a Bike, con la Maglia Rosa de líder de la clasificación general, celebra su victoria en el Trofeo Senza Fine en el podio tras la 21.ª y última etapa y su victoria en la 108.ª edición del Giro de Italia, una carrera ciclista de 143 km entre Roma y Roma, el 1 de junio de 2025. (Foto: Luca Bettini / AFP) Foto: AFP

Simon Yates compartió más de una década en el pelotón con su hermano gemelo Adam, que actualmente corre para el UAE Team Emirates.

En 2016, Simon fue sancionado con cuatro meses por el uso de una sustancia prohibida y se perdió el Tour de ese año. Meses después logró su primera victoria de etapa en una gran ronda por etapas en la Vuelta a España, antes de llevarse el triunfo final en 2018.

De esta manera pone fin a su carrera tras un impresionante año 2025, con el éxito en el Giro como punto culminante, habiendo logrado también victorias de etapa en la ronda italiana entre 2018 y 2022.

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Yates fue durante mucho tiempo el líder del Team Jayco AlUla (en todas sus denominaciones) junto a Esteban Chaves y decidió cambiar hace poco para sumarse a la tropa de Jonas Vingegaard.

A pesar de estar a la sombra del danés, vivió momentos especiales con la camiseta del Visma e incluso ganó una etapa en el Tour de Francia dos meses después de haberse coronado como campeón del Giro de Italia.

“Aunque las victorias siempre destacan, los días más duros y los contratiempos fueron igual de importantes”, dijo Yates. “Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más”, completó.

La reacción del Visma

Ahora el dolor de cabeza es para la dirigencia del Visma-Lease a Bike, que debe encontrar un corredor a la altura de Simon Yates para afrontar los retos de la presente temporada.

"Es una pena que se retire ahora, pero lo hace en un momento absolutamente brillante. Simon fue un escalador excepcional y un corredor de la clasificación general que siempre remaba cuando más importaba. En el Giro, alcanzó su máximo potencial en un momento en el que casi nadie esperaba que pudiera ganar, lo que realmente lo caracteriza como ciclista“, dijo Grischa Niermann, jefe principal del Visma.

En la web oficial recordaron sus mejores momentos y desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa que comienza lejos de la bicicleta.

*Con información de la AFP.