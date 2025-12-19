Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

La escuadra británica tendrá una imagen completamente renovada para disputar la grandes vueltas del próximo año.

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 2:13 p. m.
Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.
Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers cambió radicalmente sus colores para el próximo año. El nuevo uniforme, anunciado esta misma semana, ha generado una ola de comentarios en Europa al modificar la imagen que solían tener desde la desaparición del antiguo Team Sky.

Atrás quedó el azul oscuro como color representantivo de la escuadra británica, que a partir del próximo año desfilará vestido de naranja y blanco por las carreteras europeas.

Los amantes más conservadores del ciclismo consideran una práctica extraña usar uniformes de color blanco, sobre todo cuando se trata de la pantaloneta o culotte.

Este cambio de apariencia corresponde a la llegada de TotalEnergies como patrocinador principal, una inyección económica que le ha permitido al Ineos sumar fichajes de renombre como el francés Kevin Vauquelin o el australiano Jack Haig.

Nuevos colores para Egan Bernal

El colombiano Egan Bernal todavía no ha salido a rodar con el nuevo uniforme del Ineos, pues apareció en el campamento de pretemporada usando la camiseta tricolor que lo identifica como campeón nacional de ruta.

No obstante, para seguir con ese maillot en 2026 necesitaría volver a disputar los Campeonatos Nacionales y ganar al menos la prueba de ruta.

Egan Bernal se pronunció sobre su posible salida del Ineos: dejó caer una dura confesión

Dicho compromiso está programado para la semana del 3 al 8 de febrero y la presencia de Egan Bernal depende de lo que determinen sus directores deportivos en el Ineos.

La edición de este año es especial para el corredor zipaquireño, pues se disputará en el departamento de Cundinamarca.

Egan es el campeón vigente de ruta y contrarreloj, por lo que su presencia en los nacionales sería fundamental para la organización, la atracción del público y una competencia de alto nivel.

¿Cuánto vale el nuevo uniforme del Ineos Grenadiers?

Entre odios y amores, el nuevo uniforme del Ineos Grenadiers ya se encuentra a la venta en su página oficial y los precios varían dependiendo la prenda.

Por ejemplo, la camiseta tiene un valor de 75 libras estrelinas que equivalen a 387.000 pesos colombianos.

El culotte (o pantaloneta) es lo más caro del uniforme. Su valor asciende a las 200 libras esterlinas, es decir, más de un millón de pesos colombianos.

En la tienda oficial también tienen chaquetas, accesorios y demás mercancía identificada con los nuevos colores que usarán tanto en el Tour de Francia, como en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Noticias Destacadas