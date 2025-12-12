Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Movistar Team presentó a los 56 corredores que harán parte del proyecto para la próxima temporada. Aunque el evento contó con los principales referentes del equipo, la ausencia de Nairo Quintana generó preguntas entre la prensa española.

Y es que el colombiano es considerado por muchos como el mejor ciclista del Movistar en toda su historia, una pieza fundamental para haberse consolidado en la categoría World Tour.

Nairo renovó su contrato por un año más y se esperaba que hiciera parte de la presentación en Valencia, pero nunca apareció ante el público.

La ausencia del ciclista boyacense abrió espacio para las especulaciones, sin embargo, no hay nada de qué preocuparse en relación a su futuro.

Nairo Quintana se está preparando como administrador de empresas y los tiempos no alcanzaron para que pudiera asistir a la gala en la ciudad de Valencia, España.

Nairo Quintana se prepara profesionalmente como administrador de empresas, es por esto que hoy no estará en la presentación del equipo oficial del Movistar Team, pero se reintegrará en 2 días en España para preparación de la temporada 2026. pic.twitter.com/VmZyahzppU — Nieves Moya (@NievesMoya) December 11, 2025

Esto fue lo que dijo Nairo Quintana

Para evitar que se tejieran rumores infundados, Nairo subió un video a su cuenta de Instagram confirmando las razones de esa ausencia que hizo ruido en el evento del Movistar.

El Cóndor le avisó a sus seguidores que se encuentra en Chicago (Estados Unidos) terminando sus estudios. “No pude estar en la presentación del equipo, algo que siento muchísimo. En dos días estaré rodando con todos los compañeros en la concentración”, señaló.

“Seguiré la preparación del próximo año para acompañar a mi equipo a los diferentes logros y objetivos que tenemos durante la temporada”, agregó.

Movistar lanzó su proyecto 2026

Nairo tendrá un rol secundario en el Movistar Team, pues el líder seguirá siendo Enric Mas como principal cara para las grandes vueltas.

El conjunto español incorpora esta temporada a Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa). En el apartado femenino, la principal novedad es la llegada de la italiana Francesca Barale.

Además, se presentó oficialmente el nuevo proyecto formativo Movistar Team Academy, una “plataforma con la que el equipo refuerza su apuesta por detectar y desarrollar talento joven en todas las categorías del ciclismo”, según precisó el comunicado de prensa.

Eusebio Unzué, director general de Movistar, definió como “ilusionante” competir junto a Telefónica, “confirmando su compromiso con este proyecto que compartimos desde hace tantos años”.

“Entramos en una etapa renovada y ambiciosa, marcada por la llegada de importantes fichajes que reforzarán nuestra competitividad en todos los terrenos y darán un nuevo impulso a la estructura deportiva del equipo”, afirmó.