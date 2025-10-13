Suscribirse

Ciclismo

Confirman el equipo de Nairo Quintana para 2026: “Tiene todo encaminado”

La temporada del ciclista boyacense ya terminó, pero se prepara para un año más en la máxima categoría del ciclismo mundial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 2:27 a. m.
Movistar Team�s Colombian rider Nairo Quintana looks on from the sign-in podium ahead of the 119th edition of the Giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 238km cycling race from Como to Bergamo on October 11, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Nairo Quintana, ciclista colombiano | Foto: AFP

Nairo Quintana confirmó oficialmente el final de su temporada ciclística, luego de disputar el Giro de Lombardía junto a los mejores nombres del pelotón internacional.

El corredor boyacense todavía no ha renovado su contrato con el Movistar Team y había incógnitas sobre su futuro para el próximo año; sin embargo, desde España aseguran que “tiene todo encaminado” para seguir compitiendo en la máxima categoría.

“Según pudo saber este medio, hay varias ya cerradas, y Nairo Quintana tiene todo encaminado para seguir una temporada más en el Movistar. La de 2026 sería, en dos etapas, la undécima campaña del colombiano con la M”, indició el Diario AS.

Nairo tiene contrato hasta diciembre de 2025, lo que obliga a sentarse a negociar la renovación y discutir, entre otras cosas, el rol que cumplirá dentro de la escuadra telefónica.

Contexto: Nairo Quintana no es el único: los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para 2026

Un nuevo Movistar Team

Y es que las cosas han cambiado dentro del Movistar. En este mercado de fichajes han hecho varios movimientos destacados como el fichaje de Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adriá, Pavel Noval y Juanpe López.

Sobre el papel, no debería haber más contrataciones, a menos que exista una posibilidad de mercado que se ajuste al presupuesto.

“Según pudo saber AS, no se esperan más fichajes... pero no se cierra la puerta a posibilidades de mercado de última hora, especialmente en lo referido a equipos que desciendan del World Tour”, apunta el medio español.

VARESE, ITALY - OCTOBER 07: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team competes during the 104th Tre Valli Varesine 2025 a 200.3km one day race from Busto Arsizio to Varese on October 07, 2025 in Varese, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Nairo Quintana en el pelotón de la Tre Valli Varesine | Foto: Getty Images

Bajo este panorama, la línea de mando del Movistar quedará conformada por Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y el colombiano Einer Rubio.

Nairo, por su parte, hará las veces de gregario de lujo en las carreras más importantes de la próxima temporada.

La esperanza es que las lesiones lo respeten y pueda tener mejores sensaciones para pelear por victorias de etapa en la montaña.

Contexto: Egan Bernal cerró la temporada con una gran actuación en el Giro de Lombardía; estos son los detalles

¿La temporada del retiro?

El Cóndor ha dicho públicamente que se siente con gasolina en el tanque para seguirle dando alegrías a Colombia, pero sabe que el final de su historia se acerca.

De hecho, el diario AS hace un pronóstico sobre el retiro de Nairo. “La idea en estos momentos es que la de 2026 pudiese ser su última temporada como corredor profesional (35 años), aunque está por confirmar”, indicaron.

Eusebio Unzué está contento con tener a Nairo Quintana en la formación principal del Movistar Team, entendiendo que su trayectoria puede servir para motivar al resto de corredores.

Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana waves before the start of the 18th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 144kms from Morbegno to Cesano Maderno on May 29, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: AFP

Aunque ya no participa en las competencias como jefe de filas, el colombiano se roba todas las miradas y recibe ovaciones cada que sube a la tarima.

Este año disputó solo una grande, el Giro de Italia, pues una lesión lo privó de asistir a la Vuelta a España. El plan para 2026 es repetir gran parte de ese calendario, pero esta vez gozando de salud para competir al más alto nivel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Medellín y el agónico triunfo de Fortaleza

2. María Corina Machado sobre Nicolás Maduro: “Con negociación o sin negociación, va a salir del poder”

3. Confirman el equipo de Nairo Quintana para 2026: “Tiene todo encaminado”

4. Vicky Dávila le responde a Carolina Corcho: “Yo fui la periodista que desenmascaró la porquería de Gobierno corrupto al que usted perteneció”

5. Se reporta nuevo sismo en Colombia: el temblor sacudió al país en la tarde de hoy, 13 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nairo QuintanaMovistar TeamCiclismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.