Confirman el equipo de Nairo Quintana para 2026: “Tiene todo encaminado”

Nairo Quintana confirmó oficialmente el final de su temporada ciclística, luego de disputar el Giro de Lombardía junto a los mejores nombres del pelotón internacional.

El corredor boyacense todavía no ha renovado su contrato con el Movistar Team y había incógnitas sobre su futuro para el próximo año; sin embargo, desde España aseguran que “tiene todo encaminado” para seguir compitiendo en la máxima categoría.

“Según pudo saber este medio, hay varias ya cerradas, y Nairo Quintana tiene todo encaminado para seguir una temporada más en el Movistar. La de 2026 sería, en dos etapas, la undécima campaña del colombiano con la M”, indició el Diario AS.

Nairo tiene contrato hasta diciembre de 2025, lo que obliga a sentarse a negociar la renovación y discutir, entre otras cosas, el rol que cumplirá dentro de la escuadra telefónica.

Un nuevo Movistar Team

Y es que las cosas han cambiado dentro del Movistar. En este mercado de fichajes han hecho varios movimientos destacados como el fichaje de Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adriá, Pavel Noval y Juanpe López.

Sobre el papel, no debería haber más contrataciones, a menos que exista una posibilidad de mercado que se ajuste al presupuesto.

“Según pudo saber AS, no se esperan más fichajes... pero no se cierra la puerta a posibilidades de mercado de última hora, especialmente en lo referido a equipos que desciendan del World Tour”, apunta el medio español.

Nairo Quintana en el pelotón de la Tre Valli Varesine | Foto: Getty Images

Bajo este panorama, la línea de mando del Movistar quedará conformada por Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y el colombiano Einer Rubio.

Nairo, por su parte, hará las veces de gregario de lujo en las carreras más importantes de la próxima temporada.

La esperanza es que las lesiones lo respeten y pueda tener mejores sensaciones para pelear por victorias de etapa en la montaña.

¿La temporada del retiro?

El Cóndor ha dicho públicamente que se siente con gasolina en el tanque para seguirle dando alegrías a Colombia, pero sabe que el final de su historia se acerca.

De hecho, el diario AS hace un pronóstico sobre el retiro de Nairo. “La idea en estos momentos es que la de 2026 pudiese ser su última temporada como corredor profesional (35 años), aunque está por confirmar”, indicaron.

Eusebio Unzué está contento con tener a Nairo Quintana en la formación principal del Movistar Team, entendiendo que su trayectoria puede servir para motivar al resto de corredores.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: AFP

Aunque ya no participa en las competencias como jefe de filas, el colombiano se roba todas las miradas y recibe ovaciones cada que sube a la tarima.