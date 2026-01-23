Ciclismo

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

Santiago Buitrago respondió a la altura de un día exigente y se mantiene entre los favoritos.

Sebastián Clavijo García

23 de enero de 2026, 11:27 a. m.
Santiago Buitrago inicia su temporada en territorio australiano.
Ineos Grenadiers está dando la sorpresa en el Tour Down Under 2026. Este viernes consiguieron su segunda victoria de la carrera en los pedales del australiano Sam Welsford.

Aunque la etapa 3 contaba con dos puertos de montaña en su recorrido hasta Nairne, el lote principal llegó completo y permitió que todo se definiera en un esprint largo.

Welsford lanzó el ataque faltando 300 metros para la meta y se hizo inalcanzable para el resto de sus rivales.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) sigue siendo el mejor colombiano de la carrera, manteniendo su posición 31° a 2 minutos y 6 segundos del líder.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) no entró en el esprint por la victoria y guardó fuerzas para su última oportunidad, que será el domingo en el circuito de Stirling.

Otro día como líder para Jay Vine

Lo cierto es que el UAE Team Emirates parece indestronable en la cima de la clasificación general. Jay Vine es el líder y el segundo lugar pertenece a su compañero Jonathan Narváez, corredor ecuatoriano que viene haciendo un gran arranque de temporada.

Vine es oriundo de Australia y por eso quiere ganar ante su gente, otro de los factores por los que la dirección deportiva lo convocó como jefe de filas para el Tour Down Under.

La principal amenaza es el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), que se encuentra a un minuto de diferencia y podría intentar un ataque en la etapa 4.

El problema es que la organización canceló el ascenso final a Wilunga Hill, lugar donde estaba ubicada la meta, por posibles incendios forestales. Aun así, la cuarta fracción terminará en alto, pero con pendientes que apenas alcanzan el 4 % de inclinación.

Todo está dado para que Jay Vine se corone el sábado como campeón virtual y empiece a sumar victorias para el envidiable palmarés del UAE.

Clasificación general - Tour Down Under 2026 (etapa 3)

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) - 9:50:16

2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates) - a 6″

3. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), a 1′05″

4. Harry Sweeny (EF Education), a 1′12″

5. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), a 1′14″

6. Andreas Kron (Uno-X Mobility), a 1′16″

7. Michael Leonard (EF Education), a 1′22″

8. Andrea Raccagni (Soudal Quickstep), a 1′22″

9. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 1′23″

10. Anton Charmig (Uno-X Mobility), a 1′23″

...

31. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2′06″

114. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 13′44″

