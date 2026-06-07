Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó públicamente su respaldo al general Erick Rodríguez: “Perder liderazgos”

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se pronunció este domingo, 7 de junio, sobre la primicia de SEMANA frente a la posible salida del Ejército del general Erick Rodríguez.

En el mensaje la dirigente departamental, afirmó que debido a los problemas en materia de orden público que enfrenta varias regiones del país, “Colombia no puede darse el lujo de perder liderazgos militares”.

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“Colombia y el Meta reconocen en el mayor general Erick Rodríguez Aparicio a un oficial íntegro, serio y comprometido, con más de tres décadas de servicio a la patria y una trayectoria dedicada a enfrentar la criminalidad, proteger a las comunidades y defender la seguridad en los territorios”, dice el mensaje de la gobernadora del Meta.

Y agregó: “En el Meta lo vimos actuar con profesionalismo, cercanía y sentido del deber. Vino al territorio, escuchó a las autoridades locales, habló con claridad sobre las amenazas que enfrentan nuestras comunidades y se puso del lado de la institucionalidad, de la Fuerza Pública y de los ciudadanos. Eso no debería ser motivo de reproche, sino de reconocimiento”.

“Colombia y el Meta necesita oficiales como el general Rodríguez: hombres con experiencia, carácter, conocimiento del territorio y compromiso real con la seguridad. Colombia no puede darse el lujo de perder liderazgos militares valiosos cuando más necesita enfrentar con decisión a los grupos armados ilegales, proteger a la población civil y respaldar a quienes están en la primera línea de la seguridad nacional”, recalcó.

Así mismo, el general en retiro Guillermo León, presidente de la agremiación de generales agrupados en Acore, mostró su preocupación por la decisión tomada por el Gobierno en medio de las elecciones.

“Resulta preocupante e inoportuno que en pleno desarrollo del Plan Democracia y a pocos días de culminar el proceso electoral presidencial, se produzca la salida del mayor general Eric Rodríguez, quien se desempeñaba como su jefe de estado mayor de operaciones conjuntas del comando general de las fuerzas militares”, manifestó el general León.

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Y concluyó: “Si el retiro tiene relación con denuncias o alertas realizadas por dicho oficial sobre posibles delitos o irregularidades electorales, sería aún mucho más grave, pues ello podría interpretarse como un mensaje equivocado que termina favoreciendo a quienes atentan contra la transparencia democrática y protegiendo a quienes buscan afectar la libertad del voto de los colombianos”.