Procuraduría confirma “veracidad” en el escándalo que salpica a Wilmar Mejía y al general Huertas con las disidencias de Calarcá

La Procuraduría General de la Nación confirmó la “veracidad” en las pruebas que se conocieron de los computadores, celulares y USB que le incautaron a alias Calarcá en julio de 2024, en medio de un retén militar en Antioquia, y que sacó a la luz pública los presuntos nexos que tendría con el entonces director de Inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, y el general del Ejército, Wilmar Huertas.

Primicia: demoras de la Fiscalía en recaudar pruebas tumbaron suspensión contra Mejía y el general Huertas por caso Calarcá

En la decisión que negó la prorroga de la suspensión contra Mejía y Huertas, la Procuraduría confirmó: “En el proceso penal que se adelanta contra los mismos investigados que están vinculados a esta actuación disciplinaria, se encontraron referencias que demuestran la veracidad de lo informado por los medios, motivo por el cual se considera que la investigación debe proseguir su curso, aunque no se prorrogue la suspensión”.

Una versión muy distinta a la que ha dado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha calificado como “versiones falsas” la investigación que expuso la forma en que los dos funcionarios se habrían aliado con ese grupo armado organizado, hasta para montar una supuesta empresa de seguridad privada.

El mandatario cuestionó en su momento dicha investigación en su cuenta de X: “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsas. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”.

Sin embargo, la misma fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, dijo hace pocos días en una entrevista con El Espectador: “Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”.

Lo expuesto por la Procuraduría y la Fiscalía dejaría serios vacíos en la versión que difundió en sus redes sociales el presidente Petro, quien desacreditó dicha investigación horas después de que el país conociera la gravedad de los hechos en los que estaría involucrado el general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y el exdirector de Inteligencia del DNI, Wilmar Mejía.

Wilmar Mejía y alias Calarcá. Foto: Montaje El País; SEMANA

Esa información se conoce después de que Mejía decidió renunciar a la Dirección Nacional de Inteligencia y empezó a sonar como nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Mientras que el Ministerio de Defensa confirmó que el general Huertas podía volver a trabajar después de que finalizó la suspensión en su contra.

La Procuraduría confirmó que no prorrogó la sanción en contra de los dos funcionarios, porque se han presentando al proceso disciplinario, la Fiscalía se ha tardado en recoger las pruebas en contra de los investigados y aún queda mucha información por precisar para entender si los señalamientos ocurrieron cuando eran servidores públicos.