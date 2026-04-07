La polémica paz urbana del presidente Gustavo Petro no pasa su mejor momento en el departamento del Atlántico. En conversación SEMANA, Cristian Morelli, abogado de Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de la banda de Los Pepes, quien estaba negociando acuerdos con el Gobierno nacional, calificó lo que ocurre como “diálogos rotos y promesas incumplidas”.

De la promesa al fracaso; así se cayó la paz urbana del Gobierno Petro en Atlántico: habla abogado de uno de los cabecillas

“Hasta el día de hoy podemos decir que nos encontramos en un estado nulo de conversaciones y acercamientos con el Gobierno nacional por medio del alto comisionado para la paz y su delegado en el Atlántico. Esto en el entendido de que han existido una serie de incumplimientos a los acuerdos o diálogos exploratorios que venían surtiéndose por medio de nuestros clientes y nosotros como abogados”, explicó.

Asimismo, indicó que en los diálogos exploratorios y en las conversaciones se hicieron unos acuerdos que no fueron cumplidos por parte del equipo que negociaba la paz con estas bandas criminales.

Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Dentro de esos compromisos se había pactado una serie de tratamientos jurídicos favorables para el proceso. Se prometieron, entre ellos, traslados y suspensión de órdenes de captura, pero, a diferencia de otras regiones del país, eso para mi cliente Digno Palomino y para el señor Jorge Díaz Collazos nunca llegó a materializarse”, detalló.

Morelli le dijo a esta revista lo último que habló con uno de los representantes del Gobierno nacional en estos diálogos que generaron todo tipo de polémicas en el Atlántico.

“En el último diálogo que tuve con el doctor Camilo Pineda, me manifestó que existía una intención por parte del Gobierno, por medio de la Fiscalía General de la Nación, de articular un plan de sometimiento a la justicia. Eso, a nuestro juicio como defensa de Digno Palomino, lo vemos con total decepción. Aquí nunca se habló de un sometimiento a la justicia, porque para eso está la ley ordinaria y los procedimientos del Código de Procedimiento Penal”, indicó el profesional del derecho.

De igual manera, insistió en que “aquí se habló de un diálogo dentro de los acuerdos de paz que propuso el Gobierno nacional como política de Estado, y eso nunca se materializó dentro de lo pactado”.

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Digno Palomino, máximo cabecilla de la peligrosa banda de Los Pepes, fue uno de los primeros en caminarle al Gobierno Petro en los diálogos de paz. Foto: POLICÍA NACIONAL

El abogado Morelli precisó que, aunque hubo resistencia por parte de las autoridades en el Atlántico, no le vieron la voluntad al Gobierno nacional de poder sacar esos diálogos adelante.

“Si bien pudo existir un atraso por parte de autoridades locales y regionales, no se justifica por qué no se emitieron decretos u ordenanzas que sí están dentro de las facultades del presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz. Nos quedamos esperando durante todo el gobierno que eso se materializara”, señaló.

El representante de Digno Palomino indicó que no ve viable que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro realicen un acuerdo de paz urbana antes de que se acabe su mandato.

“Yo veo muy difícil que lo que no se hizo en casi un año se venga a hacer en unos cuantos meses. Sin embargo, no somos totalmente renuentes a que se puedan dar algunos pasos que permitan que el próximo gobierno decida si continúa o no con una línea de diálogo”, indicó.

Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Y es que en medio de esta polémica, SEMANA envió una serie de preguntas a Camilo Pineda, representante del Gobierno nacional en estos diálogos de paz, y se espera obtener alguna respuesta.

Darío Rendón, abogado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, jefe de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, le dijo a SEMANA que no había voluntad por parte del Gobierno nacional para avanzar en estos diálogos.