La polémica paz urbana del presidente Gustavo Petro en el Atlántico sigue dando de qué hablar. En conversación con SEMANA, Darío Rendón, abogado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, dijo que no hay voluntad por parte del Gobierno nacional para avanzar.

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En esas conversaciones de paz se encontraba también la banda de Los Pepes, al mando de Digno José Palomino Rodríguez.

Sostuvo que el proceso está “congelado” desde el momento en el que el equipo negociador incumplió con el traslado de los cabecillas a cárceles de Barranquilla y, tal como lo anticipó SEMANA en primicia hace varios meses, lo que provocó una tormenta en varios sectores de la sociedad.

Digno Palomino y alias Castor cuando estuvieron presos. Foto: suministradas a semana api

Asimismo, señaló que no existe ninguna hoja de ruta por parte de la organización que este representa desde lo jurídico o del equipo negociador.

“Hay voluntad por parte del grupo que represento, pero el Estado tenía que cumplir: uno, llevar a cabo los traslados; dos, la instalación de mesa de diálogo; tres, nombrar a gestores de paz y ninguna de las cosas se dio”, cuestionó Rendón.

De igual manera, el abogado precisó que actualmente no existe un proceso de paz con la representación de la banda al mando de alias Castor.

“En este momento existe la voluntad por parte del grupo, pero no por parte del Gobierno. Durante dos años hubo cuatro ceses al fuego en los que hubo una reducción de homicidios y de la criminalidad en el Atlántico, afirmó.

Fue directo en señalar que los primeros opositores de la paz en Atlántico fueron el gobernador Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, “a quienes les da miedo que haya paz”.

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“Las conversaciones se cancelaron desde el momento en que ellos (Gobierno) incumplieron con los traslados que ya se habían negociado en medio de estas conversaciones”, señaló el jurista en diálogo con esta revista.

Igualmente, dijo que deben esperar el cambio de presidente para poder determinar qué pasará con todo este proceso.

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Debemos saber cuál es la política con la que viene el próximo presidente, pero la paz urbana fracasó por culpa del mismo Gobierno Petro”, agregó.

Hay que recordar que el facilitador de este fracasado proceso de paz urbana es Camilo Pineda, quien es apoyado por el padre Cyrillus Swinne. Se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno nacional en medio de esta polémica que ha desatado la paz urbana.